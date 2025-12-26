日防衛省遭「俯視監控」？日媒驚爆：周邊建物遭大陸人「大舉收購」

日媒披露，日本防衛省與自衛隊基地等「重要土地」周邊的不動產，近年逐漸被中國大陸自然人及法人取得，相關現象引發日本政界與安全圈高度警惕。

日本防衛省。（圖／翻攝NNN）

日媒《週刊新潮》25日報導，日本於2022年9月正式施行《重要土地等調查法》（土地利用規制法），針對國境離島、自衛隊基地、核電廠、駐日美軍基地等設施周邊約1公里範圍，指定為「注視區域」與「特別注視區域」，賦予政府調查與限制土地、建物使用的權限。

報導指出，日本政府於2023年度首度進行全面調查，發現全日本共399處指定區域，竟有371件土地與建物由外國人或外國法人取得，「從國別來看，中國大陸以203件居首，其次是韓國49件、台灣46件；若以都道府縣區分，東京都最為集中，共171件，多屬公寓與高層住宅，研判以投資目的為主。」

其中，位於東京都核心地帶的防衛省市谷廳舍周邊，情況最引人關注，調查顯示，市谷周邊就佔了104件，其中中國大陸自然人或法人取得的案件，多達65件，報導引述一名日本防衛省相關人士私下坦言，「現在普遍認為，防衛省已經是『被四面八方俯視』的狀態，很多人都覺得，日常活動應該假設已經被監看。」

報導引述熟悉中國大陸政治與安全體制的佳能全球戰略研究所資深研究員峯村健司指出，「中國大陸在2017年施行《國家情報法》，明文規定所有組織與個人都有義務配合國家情報工作。這意味著，即使是在日本購屋居住的中國人，一旦接獲要求，也難以拒絕協助。」

