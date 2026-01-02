日防衛高層示警：日安全環境面臨前所未有挑戰

記者潘紀加／綜合報導

日本自衛隊統合幕僚長內倉弘明1日發表新年談話，指出日本正面臨前所未有的安全挑戰，包含來自俄羅斯、中共與日俱增的威脅；而陸海空自衛隊幕僚長也揭示未來防衛焦點及目標，展現自衛隊提升防衛戰力，致力實現自由開放印太願景的決心。

共軍機艦活動頻率和規模日增

內倉弘明1日表示，俄國、北韓、中共及中東局勢，為日本當前主要安全挑戰。他說，過去一年共軍機艦在日本周邊海空域活動頻率和規模日增，北韓則多次射彈挑釁，並持續深化與俄國軍事合作，對區域安全構成嚴重威脅；而俄羅斯持續侵略烏克蘭，即便新年假期也未停止空襲。此外，去年6月以色列與伊朗爆發「12日戰爭」，日方為此撤僑，確保公民安全。

「鳥海號」今年改裝完成 配備「戰斧」飛彈

另外，陸海空自衛隊幕僚長也分別在新年談話，提及未來防衛重點。海上自衛隊幕僚長齋藤聰說，共艦在臺海與南海的海上擴張行徑引發區域緊張，而海自配備「戰斧」巡弋飛彈的護衛艦「鳥海號」（DDG-176）預計今年完成改裝，並展開測試，將在維繫區域和平扮演關鍵角色。

航空自衛隊幕僚長森田雄博證實，空自已展開F-35B戰機換裝與飛行操作訓練，並回顧F-15J戰機首度遠赴歐洲和加拿大進行國防交流的創舉。陸上自衛隊幕僚長荒井正芳則說，新的一年將透過美日「決心之龍」聯演、美日澳「山櫻」指揮所演習（CPX）等，強化陸自和盟軍的作業互通性，並將依循日本政府修改安保3文件計畫，推動國防能力轉型，精進未來作戰能力。

日本將持續深化與盟軍的作業互通性，應對區域日增的威脅。圖為美陸戰隊F-35B戰機去年演訓期間登上海自「加賀號」。（取自DVIDS網站）

內倉弘明（右）發表新年談話，揭示日本未來安全挑戰。（取自防衛省統合幕僚監部「X」）