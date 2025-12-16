日防長挺國防預算 藍白卻跟中共裡應外合？林楚茵：裝睡叫不醒

政治中心／劉宇鈞報導

日本防衛大臣小泉進次郎15日在參議院接受質詢，有議員認為，軍費增加不一定能促進區域和平穩定，恐怕還會讓緊張情勢增加，小泉進次郎回應，這事應該請議員去跟造成區域情勢升溫的中國說。民進黨立委林楚茵直言，面對中國威脅，日本增加防衛預算，藍白卻跟中共裡應外合，裝睡叫不醒。

林楚茵今（16）日以「日防衛大臣小泉進次郎霸氣挺國防預算 藍白兩黨卻不敢質疑中共」為題發文表示，日本2026年度防衛費9兆日圓（約1.8兆台幣）創歷史新高，在野議員質疑「增加軍費無助和平」，防衛大臣小泉進次郎霸氣回應：「中國20年內軍事預算成長7倍，請想清楚這話該跟誰說」！

林楚茵提到，小泉進次郎說，如果日本什麼都不做，會讓區域軍事失衡，可能讓其他國家誤判日本容易入侵，強化防衛能力有助於提升嚇阻力。小泉提醒提出反對的共產黨議員，只有日本單方面增加防衛預算的前提本身就不對。

林楚茵強調，阻擋「國防特別預算」的藍白兩黨，看看日本想想自己！日本在野黨就算不支持，至少讓執政黨好好在國會說明。反觀台灣兩大在野黨在幹嘛？國民黨主席鄭麗文說國防預算占GDP 3%「已經太多」、藍委胡亂爆料，抹黑國防採購案、藍白聯手兩度封殺「8年1.25兆」國防特別預算，仍卡在「程序委員會」，連討論機會都不給。

林楚茵也說，面對中國威脅，日本增加防衛預算、美國通過「豪豬法案」挺台，民主國家都在築牆增加防衛；台灣首當其衝，藍白卻跟中共裡應外合「拆牆」、阻擋台灣自我防衛。強化防衛才能提升嚇阻力，這麼簡單的道理，藍白就是「裝睡叫不醒」！她要借用小泉大臣的話回應藍白：質疑台灣增加國防預算前，先去跟中國說！

