日防長會晤駐日美軍指揮官 深化合作

記者賴名倫／綜合報導

「日本放送協會」（NHK）報導，日本防衛大臣小泉進次郎26日會晤駐日美軍（USFJ）指揮官約斯特中將，就近期印太局勢交換意見；除呼籲各界正視中共擴張對區域造成的威脅，也宣示將持續推動自衛隊與駐日美軍緊密合作，共同維繫區域穩定。

籲正視中共擴張威脅

報導指出，日前曾視察西南離島自衛隊駐地的小泉，在防衛省與約斯特中將舉行簡短會談，他暗批中共外交施壓措施加劇區域緊張，強調美日領袖25日的通話，以及自衛隊與駐日美軍近期的各項演訓，都代表美日邦誼堅定不移，也證明美日同盟已成維繫區域秩序的安全力量中堅。

約斯特表示，總統川普與國防部長（戰爭部長）赫格塞斯10月下旬訪日期間，獲得各界熱烈歡迎，他對此深表感謝，並允諾將持續與防衛省及自衛隊密切合作、強化嚇阻戰力與應變效能。

攜手盟邦共同應對挑戰

約斯特27日也訪問自衛隊統合作戰司令部，與司令官南雲憲一郎空將（相當於上將）會談，確認將延續美日領袖峰會、防長會談的共識基礎，持續深化陸海空防衛戰力、太空、網路與電磁頻譜作戰領域的技術交流與合作。此外，駐日美軍指揮部也將透過新設立的「自衛隊統合作戰司令部協力小組」（JCT），持續加強雙邊溝通協調，並和南韓、澳洲、菲律賓等盟邦擴大多邊合作，共同應對安全挑戰。

小泉進次郎（右）26日在防衛省會晤約斯特，宣示持續深化美日同盟。（取自防衛省「X」帳號）