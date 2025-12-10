日防長視訊北約秘書長談中國挑釁 雙方重申在安全領域合作

日本防衛大臣（右）與北約秘書長呂特（電腦銀幕畫面）舉行首次視訊會議，主題是中國挑釁 圖：翻攝自小泉進次郎的Ｘ

[Newtalk新聞] 日本防衛大臣小泉進次郎稍早與北約秘書長呂特（Mark Rutte）舉行視訊會議，解釋中國軍機用雷達照射日本航空自衛隊戰鬥機的事件。兩位領導人對中國的軍事挑釁行為表示關切，並重申了在安全領域合作的承諾。

小泉進次郎在社群平台Ｘ推文指出，「我向呂特秘書長解釋了6日中國軍機雷達照射日本航空自衛隊飛機事件以及9日中俄聯合轟炸機在日本附近飛行事件的來龍去脈和我們的應對措施。我解釋說，日本與北約之間以及北約與包括日本在內的印太夥伴國（日本、澳洲、紐西蘭和韓國．IP4）之間的合作日益具有戰略重要性，我希望進一步加強這種合作關係。」

「呂特秘書長對發生此類事件表示遺憾，並對日本自衛隊成員的專業應對表示敬意。他也對中國和俄羅斯在烏克蘭入侵問題上深化合作表示遺憾。他指出，印太地區和歐洲-大西洋地區的安全密不可分，並讚揚日本是北約可靠的夥伴。」

小泉寫道：「透過這些，我向呂特秘書長表達了我對全球安全情勢的擔憂。最後，呂特秘書長表達了希望（我）儘早訪問北約的願望，我也真誠地表達了希望我們能夠見面的願望。」

《日本經濟新聞》則指出，這是小泉就任防衛大臣以來首次與呂特舉行會談。

