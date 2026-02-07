日陸關係 學者：高市勝選也難顛覆

日本眾議院改選結果今揭曉！封關民調顯示，自民黨在首相高市早苗領導下可望單獨過半，甚至可能與日本維新會聯手跨越修憲2/3門檻。國關學者李其澤認為，若選舉結果真是如此，如何運用這份高度集中的授權，平衡處理自衛隊、修憲方案及經濟等議題，將是高市承受的考驗；學者張競則表態，就算高市組閣獲勝，日陸關係也難有大轉變。

彰師大副教授李其澤分析，若自民黨大勝，高市將面臨關鍵抉擇，一是穩健推進自衛隊「明文化」等較具社會共識之修憲方案，二是趁高支持率推動更具象徵意味的憲改。後者或許能鞏固保守派支持，卻可能引發北京甚至區域的外交反彈，提供「軍國主義復活」的論述空間。

廣告 廣告

他認為，更現實的壓力來自經濟。日本仍面臨薪資停滯、少子高齡化與產業轉型等難題。若高市過度將政治資本投注於憲政議題，而忽略民生改革，支持率可能迅速反轉，日本選民對經濟表現高度敏感，強人領袖的光環最終仍須以生活改善為依歸。

中華戰略學會資深研究員張競則表示，若高市早苗獲得勝選，日陸關係也難有望改善。首先，高市所跨越的紅線事涉基本原則，絕不是可商量與取捨之利益問題；其次，日本戰後政局穩定性相對不高，內閣替換速度快，長久執政的總理大臣屈指可數。就算高市能夠風光一時，但她在台灣問題所持立場並非日本政壇共識，到最後等到人事興替，還是會找個台階下，不可能讓高市失言風波永遠持續，讓東京與北京關係永遠凍結。

此外，張競就雙方消長勢頭觀察，中共高層顯然對本身發展前景充滿信心，就算與東京繼續交惡，其亦可承受相關負面影響，且從未在原則問題上有所讓步。高市就算勝選，日本亦無法就此顛覆整個戰略環境，迫使北京讓步。