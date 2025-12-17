日雙胞胎貓熊下月將返中 民眾擠爆動物園「排4hr只為看1分鐘」

日本東京上野動物園兩隻由中方租借的貓熊「曉曉」和「蕾蕾」明年1月將回到中國大陸，許多日本民眾內心相當不捨，紛紛湧入上野動物園，為的就是多看「曉曉」和「蕾蕾」一眼。為因應龐大人潮，園方也縮短觀賞時間為1分鐘。

為見貓熊一面，日本民眾擠爆上野動物園。（圖／NNN）

據日媒報導，龍鳳胎貓熊「曉曉」（公）和「蕾蕾」（母），將於明年1月下旬歸還中方，最後參觀日為1月25日。未來在日本國內將沒有貓熊，許多民眾也趁著這段最後的時間，湧入上野動物園。

對此，園方表示，自16日起，將把貓熊的觀賞時間縮短到1分鐘，以便讓更多遊客有機會可以看到牠們。即便如此，排隊的人龍依舊長到看不到盡頭，最長甚至需要等上4小時。

一名來自仙台的遊客表示，這是第一次看到貓熊，「牠們太可愛了，我感到很遺憾，以後再也看不到了。」另外一名遊客表示，「從牠們還是小嬰兒的時候一路看著長大，心中真的有無限感慨。」

曉曉和蕾蕾是在上野動物園出生的雙胞胎貓熊。（圖／NNN）

蕾蕾在民眾眼前大方散步。（圖／NNN）

「曉曉」和「蕾蕾」是於2021年6月23日出生於上野動物園，當時的命名活動有多達19萬人投稿。一旦「曉曉」和「蕾蕾」回到中國大陸，日本將面臨近50年來首次沒有貓熊的情況。雖然許多民眾感到不捨，不過也有人表示，租借大貓熊的費用昂貴，用在別的地方會更有建設性。

