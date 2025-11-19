日電梯赫見「中國人滾出去」！台網友曝1舉動免波及

國際中心／饒婉馨報導

日本首相高市早苗先前針對「台灣有事即日本有事」的答辯，引發中國強烈反彈，並呼籲中國國民「近期暫勿前往日本」，以此壓制，但日本對中國負面情緒依舊持續升溫。近日有網友轉發一張照片，是被貼在日本電梯旁的公告，卻發現角落有被人寫了一串日文，引發網友熱議。





日本新首相高市早苗（右）的答辯，導致日本反中情緒加劇，甚至在電梯公告上留言：中国人出ていけ（中國人滾出去）。（圖／翻攝自臉書粉專《日本省錢小站》（左）、高市早苗X（右））

臉書粉專「日本省錢小站」有網友轉發一張中國人發的照片，是一張位於日本的電梯公告，內容是定期檢查作業的公告，不過左下角卻被人用黑筆以日文寫下「中国人出ていけ（中國人滾出去）」，讓看到的中國人表示「剛才出門坐電梯，發現通知上面寫著『中国人出ていけ』，一大早看到這個真的好不爽」。粉專也提醒，「這幾天不只對岸朋友對日本情緒不好，日本當地也蔓延著歧視對岸朋友的情緒，也因為有很多日本人分不清台灣人跟對岸人，所以大家來日本玩也是要謹言慎行，以免被誤會成了對岸朋友喔」。

網友多數認為，禮貌、氣質是辨識台灣人的一大關鍵。（圖／翻攝自臉書粉專《日本省錢小站》）

特派員在貼文結尾提問「不知道該怎麼從穿著打扮上，讓日本人能區別出台灣人跟對岸朋友，有知道的朋友可以分享一下嗎？」，貼文曝光後，引來眾多網友留言「其實最好的方法就是別徽章，可以明確告訴日本人，我是台灣人」、「剛從日本回來，在行李箱上貼了幾張「台湾人です」等，全程除了沒有任何阻礙外，還受到很多親切微笑與服務」、「很簡單看到有禮貌的就是台灣人」，甚至有香港網友表示「是氣質，禮貌及守法的態度吧」。





