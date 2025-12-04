日電貿再捐2輛復康巴士 強化新北接送量能





日電貿公司總部位於新店區，今（4）日由副董事長李坤蒼代表，再捐贈2輛可同時搭載2台輪椅的復康巴士給新北市政府，市府秘書長邱敬斌代表受贈並回贈感謝獎牌。此為該公司6年來累計捐出14輛復康巴士，持續為新北市無障礙運輸量能添一把力。

邱敬斌表示，日電貿在企業成長的同時，也以具體行動回饋地方，這次捐贈的車型可一次服務兩位輪椅使用者，能有效提升運輸量能、減少等候時間，感謝日電貿持續與市府攜手，共同為身心障礙者與失能長輩打造安全、便利的交通服務。

李坤蒼說，當得知市府最需要的是「可雙輪椅同乘」的車型，公司立刻決定把資源投入刀口上，一捐就是2輛，希望能協助更多市民如期就醫、復健等外出需求。李坤蒼說，公益不是一次性捐助，而是長期承擔，「找對的事情做，把事情做到好」，讓愛心真正流動到需要的地方。

社會局指出，此次受贈車輛為新北市第887及888輛，其中817輛來自民間團體及市民的愛心。因每年仍需汰舊車輛，目前復康巴士實際營運數為538輛。民眾若有乘車需求，可電話預約（02-8258-3200）或線上預約：https://www.ycbus.org.tw/rayman/netbook.htm 。如欲響應捐贈行列，也可透過「新北市好日子愛心大平台」傳遞善心（https://goodday.ntpc.gov.tw/pwntpc/）。



