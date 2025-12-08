日電貿：AI拉升被動元件出貨 觀察記憶體缺貨影響

（中央社記者鍾榮峰台北8日電）被動元件代理商日電貿總經理于耀國今天預估，2026年人工智慧（AI）應用可持續帶動被動元件出貨，不過需觀察記憶體缺貨市況對消費電子應用影響，預估明年AI應用占日電貿整體業績比重可較今年增加。

日電貿今天舉行法人說明會，展望明年被動元件市況，于耀國指出，AI應用仍是主要拉貨動能，觀察消費電子應用拉貨力道及電動車進展。

于耀國表示，AI應用包括資料中心和AI運算強勁需求，持續帶動包括高階積層陶瓷電容（MLCC）等在內的電容、電阻和電感等被動元件產品需求。

廣告 廣告

在產品策略轉型上，日電貿說明，聚焦AI和高附加價值應用，針對高容值高可靠度的MLCC和鉭質電容產品布局，獲得多家客戶導入，有助提升毛利率表現。

展望日本與韓國等被動元件大廠動向，于耀國指出，AI應用持續帶動日本和韓國大廠，包括村田製作所（Murata）和三星電機（SEMCO）等高階被動元件需求持續成長。

在市場布局方面，日電貿表示，持續擴展東南亞和印度等業務據點，避開關稅壁壘和地緣政治風險，確保供應鏈穩定和交期效率。

于耀國指出，目前AI應用占日電貿整體業績比重超過2成、上看25%，預期明年AI應用占比可較今年增加。

觀察近期被動元件漲價因素，于耀國表示，日電貿先前已備低價庫存，可提早反應，對於通路商來說相對有優勢。

觀察日電貿今年前3季品牌代理業績比重，根據資料，韓國三星電機產品占比約38%、日本Panasonic占比約14%、日商Chemicon占比約12%、國巨旗下基美（KEMET）占比約11%，日商京瓷AVX（Kyocera AVX）占比約8%。

從產品業績比重來看，根據資料，日電貿今年前3季積層陶瓷電容業績占比約44%、固態電容占比約28%、電解電容占比約10%、半導體占比約8%。

資料顯示，台灣市場占日電貿前3季整體業績比重約46%，中國占比約25%，東南亞占比約16%。日電貿指出，今年第3季部分客戶訂單移轉到東南亞，當地市場比重提高。（編輯：張良知）1141208