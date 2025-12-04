日電貿6年捐贈14輛復康巴士 再添雙輪椅車型強化新北量能

日電貿今（四）日由副董事長李坤蒼（左）代表捐贈二輛復康巴士給新北市政府，由秘書長邱敬斌代表受贈。（圖：新北社會局提供）

▲日電貿今（四）日由副董事長李坤蒼（左）代表捐贈二輛復康巴士給新北市政府，由秘書長邱敬斌代表受贈。（圖：新北社會局提供）

日電貿（股）公司持續展現公益精神，六年來累計捐贈十四輛復康巴士，助力新北市無障礙運輸。今（四）日由副董事長李坤蒼代表再捐贈二輛同時搭載二台輪椅的復康巴士，由新北秘書長邱敬斌受贈並回贈感謝獎牌。

李坤蒼指出，市府最急需是「雙輪椅同乘」車型，公司立即投入資源，一次捐贈二輛，期望協助更多市民就醫、復健及日常外出。他強調，公益不只是一次性捐助，而是長期承擔，「找對的事情做，把事情做到好」，讓愛心真正流動到需要的地方。

日電貿總部位於新店區，長期深耕電子零組件通路產業，並落實「取之於社會、用之於社會」企業責任。邱敬斌表示，日電貿在企業成長同時不忘回饋地方，此次捐贈車型可同時服務二位輪椅使用者，有效提升運輸量能、減少等候時間，感謝日電貿與市府攜手，為身心障礙者與失能長輩打造安全便利的交通服務。

社會局說明，此次受贈車輛是新北第八百八十七及八百八十八輛，其中八百一十七輛來自民間團體及市民愛心。每年汰舊車輛，目前實際營運數五百三十八輛。民眾若有乘車需求，可電話預約（○二）八二五八－三二○○；若欲響應捐贈透過「新北市好日子愛心大平台」傳遞善心請上網https://goodday.ntpc.gov.tw/pwntpc/查詢。