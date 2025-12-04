日電貿6年捐14輛復康巴士 再添雙輪椅車型強化新北接送量能

日電貿股份有限公司副董事長李坤蒼（左）代表公司捐贈二輛可同時搭載二台輪椅的復康巴士給新北市府。 （記者吳瀛洲攝）

記者吳瀛洲／新北報導

日電貿股份有限公司近六年累計捐出十四輛復康巴士，四日上午公司副董事長李坤蒼代表再捐贈二輛可同時搭載二台輪椅的復康巴士給新北市政府，由市府秘書長邱敬斌代表受贈並回贈感謝獎牌，感謝日電貿持續為新北市無障礙運輸量能添一把。

李坤蒼表示，得知新北市府最需要的是「可雙輪椅同乘」車型的復康巴士，公司立刻決定把資源投入刀口上，一捐就是二輛，希望能協助更多市民就醫、復健等外出需求。他強調公益不是一次性捐助，而是長期承擔，「找對的事情做，把事情做到好」，讓愛心真正流動到需要的地方。

日電貿總部位於新店區，長期深耕電子零組件通路產業，並持續落實「取之於社會、用之於社會」的企業責任。

代表受贈的市府秘書長邱敬斌表示，日電貿在企業成長的同時以具體行動回饋地方，這次捐贈的車型可一次服務二名輪椅使用者，能有效提升運輸量能、減少等候時間，感謝日電貿持續與市府攜手，共同為身心障礙者與失能長輩打造安全、便利的交通服務。

社會局表示，這次受贈的復巴為新北市第八八七及八八八輛，其中八一七輛來自民間團體及市民的愛心；因每年仍需汰舊車輛，目前復康巴士實際營運數為五三八輛。民眾若有乘車需求，可電話預約（０二-八二五八-三二００）或線上預約：https://www.ycbus.org.tw/rayman/netbook.htm 。