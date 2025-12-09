日震新幹線停駛！台人「青森-山形」改搭巴士 多2小時車程
日本青森外海發生規模7.5強震後，上午新幹線有部分路段停駛，造成不少還在日本的台灣遊客行程大亂。有人被迫改搭巴士，車程多了好幾個小時，不過多數台灣旅客還是照原定計畫出國到北海道。但專家就提醒，北日本「北海道、青森」是高風險區域，一周內恐怕再發生規模8以上地震，赴日旅遊要留意。
巴士一路顛簸，台灣旅客到日本旅遊，因為地震被迫改變行程，原定9日要從青森搭乘新幹線前往山形，大約3個小時就能抵達，但新幹線一度停擺，只能改搭交通運具，整段耗時約5小個小時，行程全被打亂。
甚至有台灣人，9日上午從北海道返台，差點因為部分新幹線停止運行，無法如期回國。台灣旅客：「從札幌車站要到新千歲機場，我們沒有指定席，到現場才看結果指定席全部都被劃滿，後來我們到月台上看，發現月台上超多人，才知道原來有幾班列車被取消，我自己差一點上不去，我們很幸運那班列車沒有被取消掉。」
受到地震波及，當地旅客緊張萬分，但也有人保持樂觀心態，桃園機場飛往札幌航班，團客們仍滿懷期待。赴日旅遊乘客：「既來之則安之，反正就是已經都行程都預訂好了，這是天災，也沒辦法去預防的啊。」
不過專家提醒，日本發生規模7.5強震，未來一周不排除發生規模8以上地震，無論是到青森的岩木山弘前城，或是北海道的函館登別旭川等知名行程，都是接下來的高風險區域，最擔心的是主震恐怕變前震。
地震專家郭鎧紋：「311東日本大地震，在那個3月9日的時候，在日本海溝有一個規模7.3的地震，然後兩天後相同的位置，就出現規模9.1個這個地震。」
但要是行程已經安排好，又擔心會遇到地震風險，若是提前解約，恐怕荷包失血。以這間旅行社的跨年團5天4夜，團費約3萬5來算，41天前取消要賠償旅行社1750元，31到40天則是3500，至於旅遊前一天才取消，則要賠償一半金額。想在安全與荷包間選擇，旅客難免左右為難。
更多東森新聞報導
馬太鞍溪堰塞湖溢流！用路人被迫繞「海線」車程多2.5小時
峇里島水災！2.5hrs車程變「6Hrs」返台遊客「趕不到機場」
倉庫大火！延燒2透天厝8人驚逃 離六合夜市僅3分車程
其他人也在看
全嚇一大跳！日本青森7.5地震「台灣團現況曝」旅行社防海嘯避臨海景點
日本青森昨晚發生芮氏規模7.5地震並發布海嘯警報，由於日本為台灣主要旅遊目的，不少民眾擔心目前狀況，對此，觀光署表示未接獲旅行團受影響消息，旅行社及線上平台也將避免臨海景點以防海嘯。據了解，目前遊日本的台灣旅客暫無太大影響。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 4
趣淘漫旅台南 祭雙12超狂優惠
凱撒飯店連鎖旗下「趣淘漫旅-台南」，推出年度重磅優惠「年末慶典瘋狂雙12」，只要西元、民國生日、身份證字號內有2個1或2個2，即可享指定日專案優惠價入住，活動自12月9日中午12點起限時72小時開放搶訂。工商時報 ・ 15 小時前 ・ 發起對話
基隆-石垣島航線將啟航！最低價2800元
基隆-石垣島航線將啟航！最低價2800元EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 7
2026台灣燈會在嘉義縣! 首度與「超級瑪利歐」合作還有限量小提燈
[Newtalk新聞] 為推動嘉義縣觀光品牌邁向國際舞台，展現多元魅力，嘉義縣文化觀光局以「光遊嘉義・超級有型」為主軸，宣布將於2026台灣燈會推出結合在地特色與親子互動體驗的系列旅遊活動，嘉義縣長翁章梁表示，2026 台灣燈會不僅是全國矚目的觀光盛事，更是嘉義縣推動觀光轉型的重要契機。縣府以「光、遊、樂、型」四大概念為核心，結合光影藝術與旅遊體驗，讓嘉義成為一座充滿創意與活力的城市，邀請國內外旅客共賞嘉義之美。 台灣燈會首度攜手任天堂 打造親子互動體驗新亮點 這次燈會最大亮點之一，是嘉義縣政府與國際知名品牌任天堂（Nintendo）合作推出的「2026 台灣燈會 × 超級瑪利歐・星燦嘉年華」特色燈區，此專區以「超級瑪利歐」為主題，融合無敵星、冒險與光影元素，打造不同於以往，充滿驚喜與玩心的體驗空間，讓大小朋友都能在這個燈區與喜愛的遊戲角色互動拍照，留下美好的回憶。 除此之外「2026 台灣燈會 × 超級瑪利歐・星燦嘉年華」？磚塊造型的限量小提燈也首度亮相，點亮提燈後的驚喜，等你來發現。 這次跨國合作象徵嘉義觀光邁向國際化的重要一步，也展現縣府積極推動城市行銷與親子旅遊的決心，同時，縣新頭殼 ・ 9 小時前 ・ 發起對話
基隆至石垣島「迷你郵輪」拚月底首航 最便宜2千可搭
基隆至石垣島客貨輪「八重山丸」月底首航！單人臥鋪僅2800元起，冬季更優惠至約2000元，船上設KTV室、日式大澡堂，能載545名乘客。華岡集團總經理洪郁航表示：「這艘船的定位是希望推動台灣與日本兩地旅遊與交流，因此票價不宜定得太高，主要鎖定中低價位的市場。」專家建議，家中有小孩或長輩仍選設施完善的大型郵輪，小資族則可搭客貨輪省交通費！TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
新北小百岳輕鬆攻頂 大棟山系限定賞芒尋寶
記者蔡琇惠／新北報導 想在雙北近郊輕鬆登小百岳、拍夢幻芒花海，還能順遊日治時期古蹟車…中華日報 ・ 8 小時前 ・ 發起對話
「光復騎讀日」暖心登場！濕地、生態、糖廠一日深度旅 最後兩梯次倒數
【記者 周澄予／花蓮 報導】「2025花蓮山海騎遇記-光復騎讀日」日昨（12/7）在花蓮光復鄉熱烈登場，吸引全台灣好報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
14人入住突遇「旅宿封館」！ 業者發文致歉：合約糾紛
台中14名球員預訂台南一家旅館，抵達卻驚見大門深鎖、玻璃貼著「封館」！旅館業者在社群媒體致歉，坦言因公司合約糾紛被迫停業，但球員們至今仍未收到退款。據了解，這家旅館今年3月以5200萬元被某公司收購，卻在營運上出現嚴重問題。台南市觀旅局表示，已督促業者妥善安排受影響旅客的住宿或退費補償，若有問題可撥打1999專線反映。TVBS新聞網 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
【機場不踩雷飛日新航線】全台6機場拍照要注意！新航線連發台灣直飛日本選擇大增 2025日本航班＋機場規範一次看
機場,管制,違法,拍照,日本航班,新航線,聯合航空,JTA,沖繩,罰款,出國 台灣旅客飛日本更方便了！近來多家航空公司宣布開通台灣往返日本的新航線，不論是九州、沖繩或東京，都將新增直飛選項。不過，旅客在機場拍照時也得更加留意，因為新法上路後，部分機場區域若未經許可攝影，恐面臨高額罰金甚至刑責。景點+ ・ 1 天前 ・ 發起對話
不只金城武樹！池上萬安農村旅遊 鐵牛車、藍染、土窯雞、揉茶、咖啡烘豆 一次滿足
【記者 朱達志／台東 報導】擁有伯朗大道、天堂路與奉茶樹等知名景點的台東池上萬安社區，是台灣東部觀光重鎮。為深台灣好報 ・ 6 小時前 ・ 發起對話
〈 中華旅遊 〉武陵農場櫻花季 浪漫3日遊
記者林怡孜∕台南報導 一年一度的武陵櫻花季即將登場，中華旅行社特別推出武陵櫻花季三日…中華日報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
【2025年12月活動推薦】新北歡樂耶誕城、跨年晚會、高雄夢時代OPEN!大氣球、草莓季、銅鑼杭菊...全台熱門活動一次看！(不斷更新) |【玩樂行事曆】
【玩樂行事曆】小編幫大家統整了12月的精彩活動內容整理！不用煩惱要去哪裡玩，12月有新北歡樂耶誕城、跨年晚會、沐心泉白雪木花季、仙草花節、礁溪溫泉燈花季、士林官邸菊展、銅鑼杭菊生活節、礁溪溫泉燈花季、內湖草莓季、大湖草莓季、碧潭地景水豚君...等各式各樣的活動，趕快將這篇懶人包收口袋，看看有哪些有趣的活動，讓假日出遊更加充實開心！Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 1 週前 ・ 發起對話
【一文看懂】年末便宜機票最終回！長榮機票66折、12元飯店 日本買1送1
歲末最後一檔數字節雙12，迎來最終優惠戰，是年底搶票卡位最佳時機。易遊網「雙12暖身慶」推出機票優惠，包括長榮航空獨家66折起的超優票價，韓亞航空同樣有獨家折扣，飛首爾來回未稅只要６字頭！12月11日至12日正式起跑的「雙12年終慶」主戰場，將有限量搶活動，包含出國eSIM 12元、台灣飯店12元、1,212元折扣碼、「關西樂享周遊券豪華版(含大阪環球影城門票)」買一送一、日本富士山賞櫻一日遊1,三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
【泰國旅遊新手懶人包】雙12泰國飯店限時1.9折起！曼谷、清邁、普吉島...泰國機票單程最低3千出頭 餵長頸鹿、和大象在沙灘漫步...2026跨年就去這
年末出遊熱潮來襲，Klook雙12推出「泰國飯店最低1.9折起」限時優惠，現在從台灣出發，萬元以內就能搞定來回機票，哪裡買？現在告訴你！無論是曼谷的璀璨夜景、清邁的山城慢遊，還是普吉島的藍天白沙，趁現在超前部署把跨年、寒假的旅遊規劃都安排起來！Yahoo夯好物 ・ 1 天前 ・ 發起對話
2026台灣燈會嘉義縣登場！超有型SUPER STYLE首與超級瑪利歐合作 磚塊造型的限量小提燈首亮相
為推動嘉義縣觀光品牌邁向國際舞台，展現多元魅力，嘉義縣文化觀光局以「光遊嘉義・超級有型」...銳傳媒 ・ 1 天前 ・ 發起對話
彰化不無聊再升級！王惠美取經紐西蘭羅托魯瓦觀光模式
彰化真的不無聊！今年台灣設計展在彰化就吸引近784萬人次的參觀人流，為打造更具吸引力的旅遊環境，縣長王惠美率團參訪紐西蘭，特別走訪羅托魯瓦市中心政府花園、搭乘登山纜車，了解該國如何運用自然環境、毛利文化結合成城市景觀塑造模式，作為未來打造特色旅遊環境的參考，王惠美表示，彰化縣擁有多樣地景及深厚文化與產業底蘊，只要導入良好的規畫設計思維，就能展現自身獨特魅力。中時新聞網 ・ 5 小時前 ・ 發起對話
傻眼！ 台南訂旅館到場見「封館」 業者公告合約糾紛停業
有選手到台南打排球賽，昨(8)日抵達預定好的旅館時，發現人去樓空，消費者好傻眼，質疑業者為什麼都沒有主動聯繫顧客退訂，無奈之下只好趕緊再找替代旅館，詢問附近住戶，原來這間旅館已經關好幾天了，因為前後任...華視 ・ 58 分鐘前 ・ 發起對話
「台灣有事」風波反讓台日交流更升溫 觀光署推出「遊南部買一送一」搶日本客
[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台北報導日本首相高市早苗稱「台灣有事」引起風波，反倒讓台日關係更加緊密、升溫，交通部觀光署也加緊腳步與日本旅行業協會（JATA...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
藏王溫泉滑雪場：泡溫泉賞樹冰，滑雪清單的前3名！
藏王溫泉滑雪場 位於日本山形縣，是日本最大、最具代表性的滑雪度假區之一，也是我們幾乎年年去的滑雪場！最著名的特色莫過於冬季形成的天然奇觀「樹冰」，巨大的雪覆蓋針葉樹林形成超現實的景致，使滑雪場同時成為熱門觀光景點。滑雪場規模龐大，擁有眾多纜車和吊椅（近30條），以及變化豐富、總長度可觀的雪道，最長雪道達10公里，能滿足滑雪者長時間探索與滑行的樂趣。Yahoo奇摩旅遊網友投稿 ・ 5 小時前 ・ 發起對話
彰化縣借鏡紐國場域規劃：整合自然文化景觀打造特色旅遊環境
【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】為強化彰化縣在城市景觀美學與公園綠地管理上的專業知能，彰化縣政府赴紐西蘭北互傳媒 ・ 11 小時前 ・ 發起對話