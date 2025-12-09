日震新幹線停駛！台人「青森-山形」改搭巴士 多2小時車程

日本青森外海發生規模7.5強震後，上午新幹線有部分路段停駛。（示意圖／unsplash）





日本青森外海發生規模7.5強震後，上午新幹線有部分路段停駛，造成不少還在日本的台灣遊客行程大亂。有人被迫改搭巴士，車程多了好幾個小時，不過多數台灣旅客還是照原定計畫出國到北海道。但專家就提醒，北日本「北海道、青森」是高風險區域，一周內恐怕再發生規模8以上地震，赴日旅遊要留意。

巴士一路顛簸，台灣旅客到日本旅遊，因為地震被迫改變行程，原定9日要從青森搭乘新幹線前往山形，大約3個小時就能抵達，但新幹線一度停擺，只能改搭交通運具，整段耗時約5小個小時，行程全被打亂。

甚至有台灣人，9日上午從北海道返台，差點因為部分新幹線停止運行，無法如期回國。台灣旅客：「從札幌車站要到新千歲機場，我們沒有指定席，到現場才看結果指定席全部都被劃滿，後來我們到月台上看，發現月台上超多人，才知道原來有幾班列車被取消，我自己差一點上不去，我們很幸運那班列車沒有被取消掉。」

受到地震波及，當地旅客緊張萬分，但也有人保持樂觀心態，桃園機場飛往札幌航班，團客們仍滿懷期待。赴日旅遊乘客：「既來之則安之，反正就是已經都行程都預訂好了，這是天災，也沒辦法去預防的啊。」

不過專家提醒，日本發生規模7.5強震，未來一周不排除發生規模8以上地震，無論是到青森的岩木山弘前城，或是北海道的函館登別旭川等知名行程，都是接下來的高風險區域，最擔心的是主震恐怕變前震。

地震專家郭鎧紋：「311東日本大地震，在那個3月9日的時候，在日本海溝有一個規模7.3的地震，然後兩天後相同的位置，就出現規模9.1個這個地震。」

但要是行程已經安排好，又擔心會遇到地震風險，若是提前解約，恐怕荷包失血。以這間旅行社的跨年團5天4夜，團費約3萬5來算，41天前取消要賠償旅行社1750元，31到40天則是3500，至於旅遊前一天才取消，則要賠償一半金額。想在安全與荷包間選擇，旅客難免左右為難。

