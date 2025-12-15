日青森外海地震 一週內強震機率增

深夜一陣天搖地動，超市店員跟客人嚇得緊緊抓住桌子，12月8號青森縣東部外海，發生芮氏規模7.5強震，路面塌陷，汽車差點掉入坑內。

青森縣外海強震 日發布海嘯警報

地震發生後3分鐘，日本氣象廳發布海嘯提醒，接著又提高到海嘯警報，呼籲北海道、青森跟岩手縣沿海地區民眾立刻避難。

即使在深夜，聽到海嘯警報，民眾還是逃命要緊。

短期再震機率增1% 民眾應警戒

震央在千島海溝跟日本海溝一帶，原本就是地震好發地區。1904到2017年全球的地震，1447起芮氏規模7以上，這些地震發生後一星期，震央方圓500公里內再有強震共17例，機率約1%，遠高出平時的0.1%。三一一大地震就是個例子。於是當局緊急發布後發地震預警，呼籲警戒區的民眾提高警覺。

日強震影響台? 兩者隱沒帶不同

台灣民眾擔憂日本強震會影響台灣，台灣學者表示，台灣位處菲律賓海板塊跟歐亞板塊隱沒帶之間，跟青森地震屬不同的隱沒帶，民眾不必擔憂。

責任編輯／李家成

