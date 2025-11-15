日青森漁民海上驚見「熊在游泳」 獵人緊急搭船圍捕

青森縣野邊地町出現一隻熊在游泳。（圖／翻攝自野邊地町漁業協會）

近期日本熊害頻傳，青森縣野邊地町就發生一起「熊游泳」事件。一名漁民14日上午在陸奧灣捕魚時，竟看到一隻熊在「游泳」，嚇得他立刻通報漁業協會，最後由獵人搭船前往現場將熊射殺。

根據《NHK》報導，一名漁民14日上午在青森縣野邊地町近海的陸奧灣附近發現一隻熊在游泳，於是他立即打電話通報地方漁業協會。

獵人獲報後立刻登上漁船，前往熊出沒的海域，將熊擊斃。據悉，這隻熊是成年公熊，體長約1.5公尺、體重約140公斤，連漁業協會的副組合長也對熊出現在海上感到震驚。

野邊地町指出，今年4月以來，町內已累積39件熊目擊通報，數量比往年多出8倍，提醒民眾近期要提高警覺，避免前往危險區域。

