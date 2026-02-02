日青森積雪量創40年新高 美東暴風雪數百航班取消

入冬最強寒流壓境，日本海沿岸持續下暴雪，青森縣1日積雪一度深達183公分，足以讓大部分的成年人滅頂，這是自1986年以來創下的最高紀錄。

NHK記者住谷陸報導，「我目前在NHK青森放送局前，剛才開始雪就一陣一陣下，即使完成除雪，仍看不到柏油路面，車輛只能慢慢行駛。」

青森多地積雪量創下近40年來新高，路邊積雪堆成高牆，人行道直接雪藏。

青森縣居民表示，「真的很辛苦，屋頂已經鏟好幾次，但根本沒地方可以堆。」

結冰路面增加滑倒和撞車風險，老人家爬屋頂剷雪又太艱難，青森縣向自衛隊請求支援。

青森縣知事宮下宗一郎指出，「因屋頂落雪造成的死亡事故，或房屋倒塌等威脅生命的風險，已經迫在眉睫。」

不只青森，日本多地積雪量也明顯高於往年。新潟縣上越市積雪146公分，約為往年的2.4倍；秋田縣鹿角市142公分，更是往年的3倍。

同樣集體掉冷凍庫的還有美國東岸。暴風雪來亂、數百航班取消，新英格蘭的麻州還有大潮同步相逼。

麻州居民說：「主要擔憂是道路淹水，要確保不會困在積水道路上，還有可能會有一些財產損失，因為強風和巨浪。」

炸彈氣旋發威，北卡羅來納州降下數十年來罕見暴雪。天寒地凍讓道路結冰、交通事故頻傳，至少2人喪命。

北卡羅萊納州州長史坦表示，「全州100個郡都下雪，多數在東部。沒在開玩笑，週末已看到超過1000起事故。」

寒氣一路勢如破竹灌到佛羅里達，南佛州氣溫甚至降到接近冰點，原生的動物像海牛，已經學會去發電廠溫水排放口取暖避冬，但外來的鬣蜥根本「凍未條」，紛紛冷到從樹上掉下暈死過去。而低溫也讓柑橘結冰、整個凍在樹上，讓當地果農搶救忙到手軟。

氣象單位提醒，這波極端寒流尚未結束，日本和美國多地仍會持續低溫、降雪。當局呼籲民眾減少不必要外出，鏟雪、行車或農作作業時務必提高警覺，而最近前往當地的旅客也要格外小心。