日青森規模7.5地震已知50傷 東北地區啟動防災措施

地震發生的瞬間，超市店員和顧客連忙趕到櫃台邊準備逃生。購物中心的天花板被搖得掉下來，聖誕樹也東倒西歪。圖書館的藏書，則是散落一地。

陸奧市立圖書館館長說道，「我被掉落書籍的數量嚇到了，要復原恐怕需要2到3天。」

日本青森縣近海在8日發生大地震，造成至少50人受傷，幸運的是尚未傳出有人喪生。但是對於地震並不陌生的日本官方絲毫不敢大意。因為在311大地震時，就是先發生前震，2天後再發生9.0強震。

東北各地在震後立即啟動防災措施。位於當年海嘯淹沒範圍的福島縣相馬市，要求家長到校接送學童，避免孩子在路上落單，一旦發生災害時無人照顧。

磯部小學校副校長伏見哲男表示，「我們盡可能避免小朋友獨自步行回家，小朋友的生命安全至上是我們遵循的原則。」

岩手縣的陸前高田市，則是準備了24小時的避難所，隨時有人看守，就怕意外半夜發生。仙台市的商店裡也出現採買避難物資的人潮。日本民眾對311強震仍然心有餘悸，把當時的經驗列為採購參考。

採購民眾指出，「之前311強震時最要緊的問題，是用水和上廁所，想到之前的情景，看到相關報導會擔心再有大地震發生。」

而在民眾加強防災的同時，卻有歹徒趁亂打劫。1家便利商店的店員把門鎖上以後外出避難，回來時卻發現大門被砸壞，裝有數十萬日圓的保險箱也不翼而飛。報案後警方已經介入調查。

另外，官方觀察到，網路上出現許多有關地震的不實資訊，包括用AI生成的現場影像，還刻意偽裝成新聞報導的形式。呼籲民眾使用官方或可靠的媒體來獲取資訊，並且小心查證資料來源。