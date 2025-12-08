日青森7.5地震增至30傷 氣象廳籲未來一週防6級以上強震

2025年12月8日，日本青森縣東方外海發生規模7.5地震，陸上自衛隊派員前往受災區域了解情況。翻攝自X@Gsdf_Camp_Iwate



日本青森縣東方外海昨（12/8）晚發生規模7.5地震，一度觀測到高達70公分海嘯襲來。日本氣象廳示警，震感強烈地區需在地震發生後約一週內，注意防範震度最高達6級以上的強震，且有發生震感更強烈的餘震可能。

日本時間8日晚上11時15分左右（台灣時間晚上10時15分左右），日本青森縣東方外海發生規模7.5地震，造成800戶停電，岩手縣一度觀測到海嘯高度達70公分。日本首相高市早苗今日上午8時向媒體表示，目前接獲通報有30人受傷，以及1起民宅火警等情況。

日本放送協會（NHK）報導，日本氣象廳曾對北海道至東北地區沿岸發布海嘯警報及注意報，並在今日凌晨1時左右舉行記者會，呼籲民眾在海嘯警報解除前不要離開安全場所，持續避難。相關警報已於上午6時20分全部解除。

氣象廳地震海嘯對策企劃官清本真司在記者會上說明本次地震成因，推測震央位於太平洋板塊與大陸板塊的交界處，其附近地區曾於1943年發生規模7.1地震，兩天後又發生一次規模6.6地震。

清本真司進一步指出，震感強烈地區需在地震發生後約一週內，持續警戒震度最高達6級以上的地震發生，尤其是在地震後2至3日內，須對可能出現強烈震度的餘震保持警惕。

另一方面，由於本次地震導致千島海溝、日本海溝沿線發生巨大地震的可能性較平時相對提高，氣象廳首度發布「北海道、三陸沖後續地震注意情報」，警示有效期為一週，呼籲民眾確認避難場所與移動路線、準備緊急逃生包，以及檢查食品、飲用水、衛生用品等儲備物資，落實日常防災準備。

據此，需實施防災應對的自治體（地方政府）涵蓋以太平洋沿岸為主的北海道、青森縣、岩手縣、宮城縣、福島縣，以及茨城縣與千葉縣，共計182個市町村。

