日青森7.5強震前兆？大量沙丁魚「集體擱淺」異象曝光！

8日深夜日本青森發生規模7.5強震，最大震度達6強，劇烈搖晃驚醒熟睡中的民眾，緊急衝下樓逃至避難所。不少網友在社群平台分享地震當下畫面，許多住家的天花板電燈猛烈晃動，旅館房間內的電視也差點被震倒，部分地區甚至出現路面坍塌的情況。不過早在當天上午，北海道民眾驚見海邊出現異象，大量沙丁魚擱淺沙灘，被網友認為是「地震前兆」。





日本青森7.5強震前兆？2000隻沙丁魚「沖上海灘」集體擱淺異象曝光！

8日早上日本網友曬出老家北海道海灘的異象，大量沙丁魚「集體擱淺」。（圖／翻攝自Ｘ ＠kazuhiro_nikki）

8日早上10時許，日本網友在X上分享北海道老家出現的異狀，只見畫面中不少沙丁魚的屍體散落沙灘，現場還有民眾提著水桶前去撿拾回家吃。原PO起初猜想是魚群經過附近海域時，遭海豚追趕逃到這裡，才擱淺沙灘，網友見狀留言問「這會不會是大地震前兆？」。沒想到當晚青森縣東方近海80公里處，就發生規模7.5的淺層強震，深度50公里，多地一度發布海嘯警報。

日本青森7.5強震前兆？2000隻沙丁魚「沖上海灘」集體擱淺異象曝光！

異象網路瘋傳，引發關注，日本網友留言憂「這會不會是大地震前兆？」。（圖／翻攝自Ｘ ＠kazuhiro_nikki）





日本青森7.5強震前兆？2000隻沙丁魚「沖上海灘」集體擱淺異象曝光！

沒想到8日深夜日本青森就發生7.5強震，最大震度達6強。（圖／翻攝自X@特務機関NERV）





地震發生後，貼文引發關注，網友湧入留言「難不成真的是地震前兆？」、「發生地震了！」。對此，日媒《ENCOUNT》特地採訪原PO了解詳情，原PO還向父親確認沙丁魚數量約為2000隻，且魚肉圓潤肥美、油脂豐盈，透露家人撿拾了好幾桶，曬製成魚乾或燉煮成佳餚。對於是否與地震有關，原PO受訪指出，先前也曾發生過類似情形，皆因海豚追趕魚群導致，「漁夫說，應該是被海豚追上來沒錯。」，表示「我們家沒受到地震影響，所以有沒有關聯就不清楚了。」。

日本青森7.5強震前兆？2000隻沙丁魚「沖上海灘」集體擱淺異象曝光！

原PO受訪透露沙丁魚數量約為2000隻，且魚肉圓潤肥美、油脂豐盈，家人撿拾好幾桶，曬製成魚乾或燉煮成佳餚。（圖／翻攝自Ｘ ＠kazuhiro_nikki）









