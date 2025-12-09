日青森7.5強震「台旅客死守電視50秒片」瘋傳 2超暖舉動被日網友驚呼：明明嚇得要命

日本大地震，一名台灣網友PO出在房內的第一視角影片在日網瘋傳。（翻攝自X）

日本青森縣外海昨（8日）深夜發生規模7.6強震，不少台灣旅客紛紛曬出強震畫面，其中一名台灣網友PO出在房內的第一視角影片在日網瘋傳，讓大票日網友驚呼，「居然先守護電視，太勇敢了！」

日本青森縣東方外海昨夜11時15分，發生規模7.6強震，嚇壞不少赴日旅遊的台灣旅客，據一名網友分享的第一視角影片中，一群朋友們在飯店裡，突地震猛烈搖晃，第一時間有2名同行人緊急扶著電視避免掉落，接著特地將電視放倒在地，避免餘震時砸落，其還有人擔心的表示「在溫泉的人怎麼辦」，似乎忘記自己也在危險之中，一番暖心的舉動，意外爆紅。

該段台灣旅客「守護電視」的50秒影片，事後在X上瘋傳，掀起大票日本網友討論，大票日本網友對台灣旅客的反應既驚訝又感動，紛紛留言致意，「青森地震時的台灣觀光客，真的很厲害！酒店的液晶電視都努力守住了，搖晃一停就把電視放平避免再次掉落，太貼心」「明明嚇得要命，說話的音調卻柔柔的，感覺人很好」「雖然他看起來有些驚訝和慌亂，但他的語氣很溫柔，我能感受到他的善意」「希望你們一路平安來到這裡，沒有在地震中受傷」。

另外，也有不少日本網友大讚台灣旅客的勇敢與美麗令人熱淚盈眶，「困難的情況最能看出本性」，同時也提醒遊客盡快撤離，應將「保護自己」放在首位，「之前地震時，電視曾飛起變成凶器，把螢幕放平是對的」「台灣是地震大國，反應可能因此更快吧，總之做得好！」

