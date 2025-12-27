日靜岡橡膠工廠爆隨機攻擊！15人遭刀砍傷 嫌犯身分曝光了

即時中心／徐子為報導



靜岡縣三島市「橫濱橡膠三島工廠」昨（26）日爆發隨機攻擊砍人事件，造成15人受傷，日媒指出嫌犯疑似為該工廠的前員工。據悉，案發時嫌犯小山雅貴戴防毒面具接連襲擊現職員工，警方正在追查中。





根據日本公共媒體《NHK》報導，昨下午4點左右，該工廠有15名年齡介於20至50多歲的男性員工，遭刀具刺傷等受傷。嫌犯是住在當地、目前無業的38歲男子小山雅貴，他已遭警方逮捕，被控涉嫌殺人未遂罪。



調查人員透露，嫌犯做案時疑似戴防毒面具，並持刀襲擊員工。該公司匿名人士接受《NHK》採訪時透露：「嫌犯大概在5年前都還住在公司位於三島市內的宿舍。昨天對許多員工來說是今年的最後一個工作日，發生這樣的事件簡直令人難以置信。」



工廠方表示，案發時正值員工早晚班交接時段。當地警方從今上午開始重返現場勘驗，也正詳細調查案發原因與動機。





《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

