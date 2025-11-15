日韓交流賽日本勝南韓10連勝到手 岸田行倫代打3分砲成勝負關鍵
「侍JAPAN系列賽2025日本對南韓」交流賽首戰今（15日）晚間舉行，日本代表隊在東京巨蛋上演逆轉秀，最終以6比3快勝韓國代表隊，不僅拿下對韓10連勝，也為2026年的WBC經典賽C組預賽打下強心針。本場比賽在4萬1631名觀眾面前舉行，日本隊雖一度落後3分，但靠著DeNA內野手牧秀悟、羅德外野手西川史礁的適時安打追平，並在5局下由巨人隊捕手岸田行倫轟出關鍵的超前3分砲，奠定勝基。先發的歐力士隊投手曽谷龍平主投3局完美，成功壓制韓國打線。
日本隊此役由歐力士隊24歲左投曽谷龍平擔任先發。面對韓國隊由多名單季2位數全壘打打者組成的強力打線，曽谷龍平展現了強大的壓制力，主投3局送出2次三振，投出「9上9下」的完美內容。然而，當日本隊4局上更換投手後，韓國隊打線立刻發威，連續2名打者轟出全壘打，一口氣攻下3分，取得領先。
落後的日本隊在4局下立刻展開反擊。DeNA內野手牧秀悟先是擊出適時安打，幫助日本隊破蛋；接著擔任第7棒的羅德隊外野手西川史礁，大棒揮出二壘安打，一舉掃回2分，將比數追成3比3平手。
5局下，日本隊攻勢再起，換上代打的巨人隊捕手岸田行倫，他抓準時機，轟出一發關鍵的超前3分全壘打，帶領日本隊該局一口氣攻下6分，徹底扭轉戰局。韓國隊此役雖採用小刻度繼投戰術，但投手群頻頻送出四壞球及觸身球保送，自4局下後便失去比賽主導權，讓日本隊一路領先至終場。兩隊預計於明（16日）晚間在東京巨蛋進行第二場比賽。
