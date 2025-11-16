日韓交流賽終結者大勢關門失敗 日本對韓11連勝中止

石上泰輝本場比賽有3分打點。圖／翻攝自X@samuraijapan_pr

「侍JAPAN系列賽2025日本對南韓」交流賽與今（16日）舉行第二戰，日本隊於九局下半的最後關頭遭到韓國隊陽春砲追平，最終雙方7：7握手言和。這場平局也讓日本隊在日韓對戰中的11連勝紀錄戛然而止。

這場比賽日本隊帶著1分領先進入第9局，但擔任終結者的巨人隊投手大勢，在2出局無人在壘時，遭金周元擊出追平陽春全壘打，錯失了勝利。

本場比賽日本隊派出中日左投金丸夢斗先發，在3局下被攻下3分。但日本隊打線在4局上立刻展開反擊，廣島隊內野手佐佐木泰擊出中外野適時安打先追回一分，隨後DeNA隊內野手石上泰輝與日本火腿隊外野手五十幡亮汰抓準機會，在滿壘時連續選到四壞球保送，一舉將比數扳平。

戰局在4局下再起波瀾，日本隊第二任投手、效力於樂天的西口直人登板後失掉1分，讓韓國隊短暫超前。但日本隊打線持續施壓，5局上佐佐木泰同樣在滿壘時選到保送追平比數，接著石上泰輝敲出關鍵的右外野2分打點安打，成功逆轉戰局。8局上，阪神隊外野手森下翔太選到全隊本場第4次的滿壘保送，攻下保險第7分。

然而，日本隊的中繼投手群表現並不穩定。中日隊的松山晉也在5局登板，投1局無失分。西武隊的隅田知一郎在6局雖投出2次保送，但也力保不失。狀況出現在第7局，中日隊的高橋宏斗控球不穩，單局投出3次四死球失掉1分；他續投8局又被擊出陽春全壘打，總計2局失2分，導致領先優勢僅剩1分，也埋下了9局被追平的伏筆。

本次日韓交流賽日本拿下1勝1和。接下來，日本隊將力拚在第6屆世界棒球經典賽（WBC）達成二連霸，首戰預定於明年3月6日在東京巨蛋舉行，對手就是去年在世界12強棒球賽奪下隊史首冠的台灣隊。



