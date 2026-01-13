日韓元首峰會 強調兩國合作面對經濟、區域挑戰

南韓總統李在明訪問日本奈良，他今天(13日)與日本首相高市早苗舉行元首峰會，兩人就經濟與區域情勢挑戰等議題交換意見。

李在明在會中表示，他相信南韓與日本的合作比過往重要，也比任何事情更重要；他表示，在複雜多變的國際秩序下，南韓與日本必須朝更美好的、嶄新的未來邁進。

高市早苗在會中重申促進日韓關係的決心，她認為日韓應該合作，為區域穩定做出貢獻。在東京與北京關係日益緊張的情況下，高市早苗希望與首爾保持穩定關係。

廣告 廣告

日韓元首峰會或許會替高市帶來政治紅利，她正尋求鞏固自身權力。高市就任日本首相以來，民調支持度維持高檔，不過自民黨在日本國會參眾兩院並未單獨過半，日本政壇猜測，高市可能會宣布解散眾院、重新選舉，以獲得更多席次。

高市早苗與李在明的元首峰會選在高市故鄉奈良舉行，李在明說，奈良在古代是朝鮮與日本交流的重心，在韓國與日本交流比任何時候都重要的當下，選在奈良舉行元首峰會格外有意義。

高市早苗13日將邀李在明參觀古剎法隆寺，李在明在返國前也會與旅日韓國人會面。

高市早苗與李在明在峰會將討論供應鏈等經濟議題，也可能會觸及中國對日本加強管制軍民兩用物資的議題，和北韓情勢等。(編輯：宋皖媛)

