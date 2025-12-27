日韓冰封 北海道暴風雪警戒 南韓凍成冷凍庫體感-20度

日韓正在遭遇強烈寒流。（示意圖／unsplash）





要前往日本韓國的觀眾朋友要格外留意，日韓正在遭遇強烈寒流，日本北海道札幌發布暴風雪警戒，JR列車有1百多班列車停駛，北海道留萌市積雪達43公分，下雪路滑，群馬縣還發生57台車連環追撞事故，釀成1死26傷。南韓則陷入「冷凍庫級」低溫，大部分地區體感溫度跌破零下20度，導致海水結冰、漁船無法出航。

北海道大雪紛飛，幾乎快要看不到前路，採訪的日媒記者，連頭髮、眉毛、帽子還有外套通通都結冰。

日本ANN報導：「雪下得非常猛烈，能見度變得很差，而且連我的眉毛都結冰。」

廣告 廣告

日本北海道民眾vs.記者：「頭上結冰了沒關係嗎，沒事沒事。」

日本白川鄉凍成童話世界，廣島同樣大雪紛飛。

日本居民：「一踏出門外，瞬間全白色，我就驚呼是雪耶。」

岡山民眾頂著大雪，忙著鏟雪，因為這雪量前所未見。

日本岡山民眾vs.記者：「雪剛鏟完沒多久，又下了這麼多，降雪量變成兩倍了，差不多就好了。」

強烈寒流侵襲日本，以日本海側為中心，各地都有冬季風暴，日本群馬縣高速公路，台灣時間26日晚間6點半左右，關越自動車道，因為下雪道路濕滑，發生57車連環車禍，造成多人受傷一人死亡。

南韓同樣迎來冷凍庫級寒流，最北邊的江原不只江面凍成冰，就連瀑布也變成大冰柱，原本是遊客眾多的景點，但因為太冷了，幾乎看不到遊客前來，韓媒記者將毛巾浸入水中，瞬間凍成冰。

南韓MBN新聞報導：「毛巾立刻凍僵到無法攤開，表面像這樣結了一層薄冰。」

就連漁民想要出海，漁船也被困在冰層裡動彈不得。

南韓漁民李萬秀：「有時是因為風浪太大，無法出海，但現在是因為海面結冰，導致船隻根本無法啟航。」

這波寒流讓南韓大部分地區，體感溫度降到零下20度，猶如住在冷凍庫裡，民眾要出門得包緊緊，南韓特產美食乾明太魚就是得在這麼冷的冬天，忍受風雪與低溫，才能凍出美味，這波寒流也讓首爾錄得零下11.8度，是今年入冬以來最低。

