日韓副外長級戰略對話 深化雙邊關係
記者賴韋廷／綜合報導
南韓外交部證實，日本外務事務次官船越健裕及南韓外交部第一次官朴潤柱，於7日在南韓首都首爾舉行副外長級戰略對話，並宣告兩國已完全恢復領導人互訪與加強交流的穿梭外交，可望深化雙邊關係。
日本《共同社》報導，兩國副外長在對話中，一致同意針對推動朝鮮半島無核化、促進美日韓合作、經濟安全、跨國犯罪等多項議題持續緊密合作。朴潤柱強調，兩國將攜手合作，在經貿、科技與文化領域擴大交流、共創良性發展互動關係。而船越健裕也就南韓日前舉辦亞太經濟合作會議（APEC）峰會成果表達祝賀，並表示雙方外交部門將保持緊密協商和溝通，共同推展未來更多領域的合作契機。
報導指出，自今年6月以來，日韓領袖共進行3次會談；包括南韓總統李在明與6月時任日相石破茂，於「七大工業國集團」（G7）峰會期間舉行會談；而石破茂也在卸任之前，於9月底前往南韓釜山訪問並與李在明會面；此外，新任日相高市早苗也於10月底前往南韓慶州出席APEC峰會，並與李在明舉行領袖會談，宣示將延續既有外交成果，持續推動雙邊穿梭外交、深化友好關係。
日本外務事務次官船越健裕（左）與南韓外交部第一次官朴潤柱在首爾會面。（達志影像／歐新社）
