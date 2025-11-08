日韓副外長級戰略對話 深化雙邊關係

台中市 / 綜合報導 鳳凰颱風來勢洶洶，台中花毯節今（8）日開幕，有民眾趁颱風來之前，趕快先去拍照，因為如果到時候風雨影響，花況不佳可能就會關園，屏東東琉線碼頭今天一早也是湧入遊客，趁好天氣到小琉球玩，不過島上業者不敢掉以輕心已經開始防颱，把生財工具，獨木舟、SUP等先收好，另外嘉義蚵農也是抓緊時間，將蚵棚收進港內。6萬株波斯菊、百日草等花卉隨風飄搖，還有飛天小女警造景，超級Q吸引民眾拍照打卡，台中花毯節8日上午開幕，吸引大批遊客出遊賞花，民眾說：「感覺(鳳凰颱風)那個風滿大的，想說趕快趁今天(8日)，第一天開幕來看看。」種苗改良繁殖場長張定霖說：「陣風超過8級以上會倒，如果強降雨的話，就會壓垮，花況如果已經不適合觀賞的話，就會關場。」趁颱風還沒來，趕快玩的還有這，一早東琉線滿滿的遊客，都要搭船去小琉球玩，不過島上居民面對颱風可不敢掉以輕心，船上也開始載物資，因為10日下午就是末班船，1112號也確定停航2天，小琉球業者也抓緊時間先防颱。屏東小琉球業者說：「所有東西都要收起來，不然會被吹走。」屏東小琉球業者說：「獨木舟，SUP，都會陸續搬回來店裡。」同樣繃緊神經的還有嘉義布袋，蚵農紛紛把蚵棚收進來，加緊固定作業，就擔心颱風期間，強風大浪，會造成嚴重損失，嘉義蚵農說：「趕快來整理，不然颱風來整個都不見。」嘉義蚵農說：「颱風路線，感覺會很嚴重，怎麼變化是還不知道，先預防起來。」蚵農想起之前颱風把10幾個蚵棚都吹走了，實在心疼，所以這回就算蚵還不大，也先收回來港內，東石蚵農同樣加緊作業能收多少是多少，嘉義蚵農說：「大家盡量防颱，像這個棚子用好也要固定好，我之前養在布袋港外面那邊，(颱風來)整個都不見。」嘉義蚵農說：「現在蚵還很小(但還是得先收)，大家都很害怕啊，怎麼可能不會影響。」鳳凰颱風來勢洶洶，民眾趁好天氣趕快出遊，業者蚵農也加緊腳步先準備防颱，只求損害降到最低。 原始連結

華視影音 ・ 1 天前