日韓夢幻聯動！ZICO+YOASOBI ikura推洗腦新歌 優里也合體鄭容和

日韓音樂界近期上演多場夢幻跨國合作，吸引大量樂迷關注。韓國饒舌歌手ZICO與日本人氣樂團YOASOBI的主唱ikura攜手推出新單曲，以魔性曲風和洗腦舞步征服網友。ZICO更特別前往日本拍攝音樂錄影帶，與ikura及日本小學生共同演出。另一組引人注目的合作則是日本歌手優里與韓國樂團CNBLUE主唱鄭容和，兩人合唱CNBLUE經典歌曲《I'm a loner》，優里的標準韓文發音更獲得韓國網友一致讚賞。

韓國知名饒舌歌手ZICO與日本熱門樂團YOASOBI的主唱ikura推出了全新單曲《DUET》，這首歌曲以超級洗腦的旋律和魔性的舞步迅速在網路上走紅。ZICO為了這次合作特地飛往日本，在音樂錄影帶中展現日系風格，與ikura一同呈現搞怪風格的表演。音樂錄影帶中，兩位歌手還邀請日本小學生一起跳舞，創造出獨特的視覺效果。許多網友表示這是一個神奇的組合，歌曲一聽就愛上，旋律在腦中揮之不去。

另一組日韓合作也引起了高度討論，日本人氣歌手優里與韓國樂團CNBLUE的主唱鄭容和攜手演唱CNBLUE的經典歌曲《I'm a loner》。優里完美消化了韓文歌詞，展現出驚人的語言能力。韓國網友對優里的韓文發音給予高度評價，認為他的發音標準得令人驚訝。

CNBLUE鄭容和與日本歌手YUURI合唱《孤獨的人》。（圖／截圖自優里官方YT）

這段夢幻合作的影片在短短6天內就吸引了52萬次點閱，顯示出粉絲對這類跨國合作的熱烈支持。許多樂迷在觀看後紛紛留言，希望兩位藝人能夠推出更多合作曲目，延續這樣的音樂火花。這些日韓音樂人的跨界合作不僅豐富了亞洲音樂市場，也為粉絲帶來了前所未有的音樂體驗。

