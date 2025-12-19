日韓夢幻聯動！ZICO+YOASOBI ikura推洗腦新歌 優里也合體鄭容和
日韓音樂界近期上演多場夢幻跨國合作，吸引大量樂迷關注。韓國饒舌歌手ZICO與日本人氣樂團YOASOBI的主唱ikura攜手推出新單曲，以魔性曲風和洗腦舞步征服網友。ZICO更特別前往日本拍攝音樂錄影帶，與ikura及日本小學生共同演出。另一組引人注目的合作則是日本歌手優里與韓國樂團CNBLUE主唱鄭容和，兩人合唱CNBLUE經典歌曲《I'm a loner》，優里的標準韓文發音更獲得韓國網友一致讚賞。
韓國知名饒舌歌手ZICO與日本熱門樂團YOASOBI的主唱ikura推出了全新單曲《DUET》，這首歌曲以超級洗腦的旋律和魔性的舞步迅速在網路上走紅。ZICO為了這次合作特地飛往日本，在音樂錄影帶中展現日系風格，與ikura一同呈現搞怪風格的表演。音樂錄影帶中，兩位歌手還邀請日本小學生一起跳舞，創造出獨特的視覺效果。許多網友表示這是一個神奇的組合，歌曲一聽就愛上，旋律在腦中揮之不去。
另一組日韓合作也引起了高度討論，日本人氣歌手優里與韓國樂團CNBLUE的主唱鄭容和攜手演唱CNBLUE的經典歌曲《I'm a loner》。優里完美消化了韓文歌詞，展現出驚人的語言能力。韓國網友對優里的韓文發音給予高度評價，認為他的發音標準得令人驚訝。
這段夢幻合作的影片在短短6天內就吸引了52萬次點閱，顯示出粉絲對這類跨國合作的熱烈支持。許多樂迷在觀看後紛紛留言，希望兩位藝人能夠推出更多合作曲目，延續這樣的音樂火花。這些日韓音樂人的跨界合作不僅豐富了亞洲音樂市場，也為粉絲帶來了前所未有的音樂體驗。
更多 TVBS 報導
重案回顧／新莊16歲少年為6萬元弒母 找跆拳黑帶友助拳割喉放血
韓爆紅萬步鞋EPT台中就能買 「聖水洞限定色」獨家開賣
認同賴清德在野獨裁？萬人網路投票「破9成怒輾壓」狠打臉
國道休息站不是旅館！他睡醒收「關懷單」 最重恐噴1200元
其他人也在看
黃明志大逆轉尿檢陰性！陷入「人生最低谷」崩潰 不敢出門：被指指點點
歌手黃明志日前捲入台灣網紅謝侑芯命案相關風波，雖然至今未被證實與案件本身有直接關聯，但因先前尿檢初步反應呈陽性、又涉及非法持有藥物，仍一度遭檢方起訴，形象與事業重挫。18日案情出現新進展，傳出黃明志最新尿檢結果「四項毒品全數陰性」，即便如此黃明志演藝事業已經全部停擺，今（19）日他在次發文抒發心聲。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 194
F4變F3太荒謬！柴智屏曝「朱孝天私下個性」破局不意外
F4變F3太荒謬！柴智屏曝「朱孝天私下個性」破局不意外EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 38
林襄自己都看不懂！靠關鍵字「無孔槽」登熱搜 本人真實反應網友全樂歪
職棒味全龍「Dragon Beauties」小龍女人氣成員「啦啦隊女神」林襄，活動代言接不完，近期因網友於社群平台Threads 分享「網路溫度計」所整理出啦啦隊女神討論熱度排行榜，怎料林襄竟因一個讓她本人一頭霧水的關鍵字「無孔槽」登上榜單，本人現身留言區發問：「無孔槽是什麼啊？」瞬間引爆網友笑爛。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 17
雷/《一吻爆炸》大結局前夕開虐！霸總張基龍&安恩真秘密社內戀愛...沒想到多林竟遭到「他」狠甩巴掌！戀情岌岌可危
一轉眼Netflix熱播中的韓劇《一吻爆炸》即將來到尾聲，這週播出最新第11、12集劇情內容，下週13、14集上演大結局完結篇！該劇由張基龍、安恩真、金武俊、禹多備主演！劇情講述一名單身女子，爲了生計僞裝成媽媽在職場上班，和愛上她的組長之間的爆笑羅曼史，在最新劇情中，張基龍與安恩真終於展開甜蜜的戀愛，但是兩人關係危機四伏，他們能克服這些難關嗎？Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 5 小時前 ・ 發起對話
趙震雄黑歷史被挖火速隱退 《信號2》還播嗎？電視台首度沉重發聲
綜合韓媒報導，tvN指出，《第二個信號》自企劃到製作歷時多年，是為了回應等待10年的觀眾，原定以2026年夏季播出為目標、精心籌備。然而，面對近期情勢變化，電視台坦言能深刻理解觀眾的失望與憂心，內心同樣沉重與惋惜。聲明中強調，該劇凝聚眾多工作人員、演員與相關人士的...CTWANT ・ 1 小時前 ・ 發起對話
《上流3》尹錫花腦瘤撐3年病逝！享壽69歲 生前露面「門牙全掉光」
【緯來新聞網】南韓資深舞台劇演員尹錫花（윤석화），曾因出演《上流戰爭3》而備受矚目。2022年，她在緯來新聞網 ・ 4 小時前 ・ 3
康康浴室跌倒撞傷頭！倒地數分鐘無人救援 帶傷趕直播
主持人康康13日參加《綜藝一級棒》YouTube頻道線上直播前，在家中浴室洗澡時不慎跌倒，額頭撞傷倒地，因家中無人，他獨自躺在原地好幾分鐘才回神，但仍堅持趕赴電視台參加直播，上線人數破千人全目睹他的傷勢。中天新聞網 ・ 23 小時前 ・ 3
張鈞甯罹憂鬱症爆哭剩46公斤 睡前喝水求水腫增重
【緯來新聞網】演員張鈞甯在《我們的藍調時光》裡飾演患有憂鬱症的媽媽，心情一直很blue，是她拍過哭戲緯來新聞網 ・ 21 小時前 ・ 1
陳妍希、陳曉9年婚變！遭爆有人「耍大牌出名」導火線曝光
陳妍希、陳曉9年婚變！遭爆有人「耍大牌出名」導火線曝光EBC東森娛樂 ・ 23 小時前 ・ 37
林心如坐副駕狂滑手機！霍建華「車開到一半」變臉：我是妳司機嗎？
女星林心如在2016年跟霍建華從摯友升格為夫妻，婚後育有一女「小海豚」，兩人之間的好感情也讓網友稱羨。近日，林心如上陸綜分享與老公的日常相處點滴，透露和霍建華開車出門時「不敢滑手機」，透露有次在車上滑手機時，霍建華不開心道，「每次開車你都看手機，我是你司機嗎？」三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 21
76歲陳百祥驚吐「不高興就安樂死！」 曝迄今「沒老花、沒掉髮」體能狀態令人驚奇
76歲的香港資深演員陳百祥，過去曾以與周星馳合作的《唐伯虎點秋香》《鹿鼎記》為人所知，自2022年宣布息影後，便轉戰經營社群與粉絲互動。近日他透過社群發布影片，大方分享對生老病死的感悟，陳百祥表示，安樂死意味著生命掌握在自己手裡，並開玩笑稱若哪天不高興就選擇安樂死，這番驚人之語引發網友熱烈討論，但他隨即也強調自己目前生活極為積極樂觀，每天贏球贏馬，活得相當精彩。鏡報 ・ 21 小時前 ・ 24
47歲陳小菁當阿嬤 「9個孫子」過年撒50萬紅包
「戲說一姐」陳小菁17日與林秀玲、璟宣出席《百味人生》訪問，她2011年與大12歲的富商林佐岳結婚，繼女正是前陣子備受討論的「饅頭媽」，談到對方近況，陳小菁笑說饅頭媽現在肚子裡的寶寶，是她第9個孫子，年僅47歲就已經當「阿嬤」，讓一旁林秀玲也嚇了一大跳。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 5
嗨曬學霸女兒考上律師！呂文婉單身15年徵友：我很有錢
浩子（謝炘昊）與Sandy吳姍儒聯手主持，由「台語大師」許效舜擔任評審長，搭配黃豪平的《Talk Talk秀台語》第二季，19日總決賽邀請到「綜藝天王」吳宗憲擔任飛行評審，一登場就人來瘋的他化身主持人，滔滔不絕讓Sandy氣得質問：「你到底要講多久？」隨著第二季落幕，製作人黃淑宜開心宣布第三季賽制正式啟動，歡迎各行各業對台語有興趣者踴躍報名。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 56
蔡英文看《大濛》淚崩！「歷史場景太逼真」前總統喊話：心疼又溫暖
國民電影《大濛》在強片壓境的狀況下異軍突起，蟬聯3週國片票房冠軍，票房突破5千萬大關且持續看漲，被讚是「年度必看國片」。就連前總統蔡英文與前副總統陳建仁17日也一同到戲院欣賞。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 63
王大陸看好了！22歲劉子銓「守法當兵」拒成偽造病歷逃兵仔
王大陸看好了！22歲劉子銓「守法當兵」拒成偽造病歷逃兵仔EBC東森娛樂 ・ 23 小時前 ・ 11
與郭碧婷結婚6年！向佐曝「偶像劇情節」種下緣分
與郭碧婷結婚6年！向佐曝「偶像劇情節」種下緣分EBC東森娛樂 ・ 3 小時前 ・ 1
Energy書偉當爸了 「謝京穎懷雙胞胎」結婚兩周年曝喜訊
謝京穎2023年與Energy書偉結婚，於18日結婚兩周年，宣布懷孕喜訊，且是雙胞胎雙喜臨門。這陣子謝京穎的八點檔戲份吃重，身形被觀眾發現圓潤，小腹微凸，疑似有孕，一個星期前，經紀人才回應：「她都在工作耶，可能水腫吧。」如今看來，應是希望保持神秘，頗為注重儀式感。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 15
震撼彈！SHINee Key 承認「非法接受醫療服務」 將中止所有節目活動
SHINee 成員 Key 今（17日）透過社群發文，針對「注射阿姨」相關爭議首度出面說明，坦承曾在對方安排下接受到府診療，並為自身判斷失誤向大眾致歉，也表明將中止所有正在進行的節目活動。鏡週刊Mirror Media ・ 2 天前 ・ 20
李玉璽許允樂揭「公園婚紗照」僅靈機一動！ 宣布婚訊再發聲：被愛包圍
許允樂今（2025）年1月與小6歲的李玉璽被爆出戀愛消息後，男方隨即大方認愛，更直接表示以結婚為前提在交往，沒想到12月17日下午兩人突然宣布結婚。消息曝光後，一票粉絲給予祝賀，而李玉璽深夜在Instagram限時動態透露，為了迎接當天的重要時刻，他與許允樂一大早就起床梳妝...CTWANT ・ 1 天前 ・ 14
偽骨科暴紅！《雙軌》虞書欣「獻吻無血緣哥哥」 兄妹戀登頂排行
禁忌戀情題材再掀話題！陸劇《雙軌》以「偽骨科」劇情橫掃8國熱播榜冠軍，虞書欣、何與飾演沒有血緣的兄妹，情不自禁突破界線的吻戲引發熱議。「偽骨科」意指無血緣的兄妹戀，常被編劇用來製造張力和浪漫，2023年《我的人間煙火》、《以家人之名》等作品皆有類似情節，深受劇迷喜愛。網友直呼「好甜」，你追了嗎？TVBS新聞網 ・ 2 小時前 ・ 發起對話