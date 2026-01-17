日韓天團接力攻台！水樹奈奈4月開唱 MONSTA X 睽違8年回歸台北

記者林汝珊／台北報導

日本聲優天后水樹奈奈將於4月11、12日 重返台北。（圖／雅慕斯娛樂提供）

日本聲優天后水樹奈奈將於4月11、12日 重返台北，將在台北國際會議中心連唱兩天，她特別錄製問候影片給粉絲，台北場消息曝光後，立刻在粉絲間引發熱烈討論。韓國超人氣男團 MONSTA X 也宣布將於 2026 年4月重返台北，帶著全新世界巡迴《2026 MONSTA X WORLD TOUR [THE X : NEXUS] IN TAIPEI》，睽違八年在台北專場演出。

自2000年以歌手身分正式出道以來，水樹奈奈以穩定的現場實力與高度完成度的舞台演出，長年累積跨世代支持。她不僅締造女性聲優歌手首度登上東京巨蛋開唱的紀錄，也持續在大型場館巡演中刷新聲優歌手的舞台規模，成為結合實力與動員力的代表人物。

廣告 廣告

「NANA MIZUKI LIVE VISION 2025-2026+ IN TAIPEI」將於4月11、12日兩天，在台北國際會議中心舉行，票價為新台幣4000元 、3600元 、3200元、2800元以及身障席 2200元，1月17日（六）中午12點起至1月19日（一）中午12點為止，在遠大售票系統進行登記抽選。

MONSTA X 睽違八年在台北專場演出。（圖／SHOWNOTE提供）

男團 MONSTA X 睽違八年在台北專場演出， 2026年4月4日在新北市工商展覽中心震撼登場。票價共分為 NT$6,600元 / NT$6,200元 / NT$5,800元 / NT$4,600元，VIP 福利更包含 Sound Check Party、Send Off、簽名海報、明信片組等，1月24日(六) 下午3點拓元售票系統全面開賣。

更多三立新聞網報導

金像獎「被消失」！黃秋生2作品遭取消 不忍發聲：不怕遭害

跨海直擊／金宣虎甜喊「親愛的」！與高允貞「約會行程」曝光

跨海直擊／金宣虎、高允貞印尼放閃！近距離咬耳朵甜爆 3000粉全嗨

跨海直擊／金宣虎又暖心救場！高允貞回答被阻止 一說原因全笑了

