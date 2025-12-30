日韓媒高度關注圍台軍演 CNN：北京藉軍演「模糊開戰界線」

中國解放軍最新一輪圍台軍演引發國際高度關注，日本媒體反應尤為強烈。（圖／翻攝自微博@東部戰區）





中國解放軍最新一輪圍台軍演引發國際高度關注，日本媒體反應尤為強烈。國營電視台《NHK》連日以頭條規格大篇幅報導，並在晨間與晚間黃金時段深入追蹤，強調此次實彈射擊並非例行演訓，而是中國針對美台軍事合作升溫所釋出的強烈警示。《讀賣新聞》社論更嚴厲批評，中國此舉是對區域穩定的「不合理威脅」，恐將使其在國際社會中進一步遭到孤立。



針對軍演背後的戰略意圖，日媒邀請多位專家進行解讀。笹川和平財團高級研究員小原凡司分析，中方旨在向美國展示軍事實力，意圖在未來的中美談判中取得優勢。日本電視台特派記者則指出，中方精心剪輯的演習影片，是為了對台進行心理戰，藉此宣示在台灣問題上絕不讓步的強硬立場，並試圖從心理層面打壓台灣社會。

南韓媒體同樣密切追蹤，並透過動畫解析解放軍戰術，指出演習重點在於掌握台灣北部與西南部的主要航道，意圖削弱台灣東南部的最後防線，並切斷外部援助。韓媒觀察指出，源自日本周邊的台灣問題，現已升級為中美衝突的焦點，並示警這次高強度的軍演，隨時可能成為實質戰爭的導火線。



美國與國際軍事專家則不約而同發出警告，認為解放軍正刻意模糊「演習」與「開戰」的界線。《CNN》引述軍事分析師看法指出，解放軍已釋出明確信號，展示其具備隨時將演習轉化為入侵行動的能力，「只待按下按鈕」即可由訓轉戰。面對中國試圖模糊化戰爭邊緣的舉動，台灣與國際社會皆已嚴陣以待。

