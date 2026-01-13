日韓峰會登場！高市在故鄉迎接李在明 「奈良」語源曝她親韓真心？

2025年1月13日，南韓總統李在明與日本首相高市早苗，在奈良舉行峰會。美聯社



據南韓媒體今天（1/13）報導，日本首相高市早苗今天在自己的故鄉「奈良」，與南韓總統李在明舉行雙邊峰會，雙方強調兩國邦交正常化已60周年，應共同合作邁向更好的未來，外界分析，領袖峰會選在首相故鄉，並非日本的慣例，且學界有一說法，認為「奈良」地名源自韓語的「國家」，可能透露出高市親韓的立場。

據韓聯社與《朝鮮日報》報導，南韓總統李在明與日本首相高市早苗，今天下午在日本奈良縣舉行日韓高峰會談，這是李在明上任總統後，第五次的韓日高峰會，也是前日本首相石破茂下台後，高市早苗與李在明的第二次峰會。

李在明在峰會上表示：「面對複雜混亂的國際秩序，韓日之間的合作關係比以往更加重要，如果日本國民能與韓國國民合作，走向嶄新的未來，那就太好了。」

李在明強調：「韓日兩國之間，曾有痛苦的歷史經驗，但邦交正常化至今已滿60年，站在60年的新起點，這次的會談特別具有意義」、「雙邊關係難免有困難的時候，應該積極擴大好的方面，妥善管理負面因素，邁向更好的未來。」

高市回應：「在與李總統的會談中，雙方共同認知到，韓日關係具有戰略重要性，並在這樣的共識下，進行討論與交流。」

高市表示：「去年邦交正常化60周年，雙方展現日韓關係的韌性，我感到很高興，期待透過李總統的訪日行程，讓日韓關係邁向更高階段。」

值得注意的是，這次雙方會面的地點，選在高市的故鄉「奈良」，雙方領袖都提到了這點，李在明說道：「能在高市首相的故鄉會面，感到相當特別，這裡過去也是朝鮮半島與日本進行文化交流的核心地區。」高市提到：「透過今年第一個『穿梭外交』（Shuttle Diplomacy）的機會，在我的故鄉迎接李總統。」

報導指出，日本首相在自己的家鄉與外國領袖會面，這種情況並不常見，以日本的慣例來看，屬於高度禮遇的安排，日本內部也有評論認為：「高市的親韓姿態，可能不是外交辭令，而是出於真心。」

分析指出，高市去年在南韓慶州與李在明會面時，曾直言：「奈良的居民都知道，『奈良』（나라）在韓語中是『國家』的意思。」在語言學界中，確實有一說認為奈良的地名源自韓語，但不被日本學界主流接受，高市卻親自提到這一點，頗耐人尋味。

目前最新消息傳出，下一次日韓峰會的地點，可能會選在李在明的故鄉，也就是慶尚北道安東市，如果如傳言舉行，將會和這次奈良的峰會一樣，成為兩國領袖之間的罕見安排。

