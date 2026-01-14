日韓峰會驚奇！2領袖打鼓合奏BTS神曲 聯手抗中經濟威脅

日本首相高市早苗（左圖）安排一場事先沒有對外公布的「音樂交流」，她跟南韓總統李在明（右圖）兩人同台打鼓。（圖／美聯社）





昨（13日）日韓高峰會後，上演大驚奇！日本首相高市早苗安排一場事先沒有對外公布的「音樂交流」，她跟南韓總統李在明兩人同台打鼓，演奏BTS神曲，以柔性外交突破歷史僵局，外界分析，似乎也有聯手抗衡中國經濟威脅的意味。

南韓總統李在明難得粉墨登場，在鏡頭前打鼓，隨音樂不斷點頭打節拍，原來老師是日本首相高市早苗，因為以前曾是鼓手，打起鼓來笑得超開心，全身更是隨音樂不斷搖擺。13日晚間，兩人上演驚奇合奏，連續演奏2首KPOP當紅歌曲，天團BTS的〈Dynamite〉，與獵魔女團的〈Golden〉，原來去年李在明曾說打鼓是他的夢想，如今高市準備驚喜替他圓夢，2人還在鼓棒簽名並交換，以輕鬆橋段展現日韓友好。

南韓總統李在明vs.日本首相高市早苗：「手腳要同時跟上節奏很不容易呢，（不會不會，您做得很好，太厲害了）。」

日本在與中國裂痕加深之際，高市費盡心思拉攏李在明，當天一早她還破例來到飯店門口迎接李在明，下午日韓高峰會登場，兩人微笑握手一握就是14秒，會中雙方也觸及各界都很關注的東亞情勢議題。日本首相高市早苗：「在圍繞兩國的戰略環境日益嚴峻之際，日韓關係以及日韓美三方合作的重要性正不斷提升。」

李在明訪日前就被習近平提前接觸，邀他先訪中國，並要他在對日政策上共同行動，但李在明拋開以往反日態度，選擇劃清界線保持中立，沒有力挺北京。南韓總統李在明：「我認為東北亞地區的韓國中國和日本三國，應當彼此尋找共同點，加強溝通與協調。」

有分析指出，李在明是現實主義者，中國的報復措施，特別是出口管制，也將影響南韓，而這次的日韓高峰會，也特別提到供應鏈等經濟安保議題，並強化日美韓三方戰略性連結。

