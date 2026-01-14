日韓峰會：中國陰影下的穿梭外交

(德國之聲中文網）日本首相高市早苗和來訪的韓國總統李在明周二（1月13日）在奈良舉行了第二次峰會，旨在增進彼此的個人聯系並加強雙邊關系。三年前，日韓兩國達成協議，開展“穿梭外交”，定期舉行高層會晤。

奈良是高市早苗的家鄉，也是日本歷史上第一個首都。李在明在會談中表示，在復雜多變的國際形勢下，韓日之間的合作關系比以往任何時期都更加重要。高市早苗表示，日韓兩國應該攜手合作，為地區穩定發揮作用。

會談結束後，兩國領導人參加了日方准備的一場特別活動：一起打架子鼓。據韓方介紹，這是日方未提前通知韓方，自行准備的一場活動。高市早苗之後在社交媒體X上發布了兩人身穿印有各自名字的藍色運動服一起打架子鼓的照片。高市早苗上大學時曾組織搖滾樂隊並在擔任鼓手。她在X上的貼文中寫道：“峰會結束後，我和李在明總統共同進行了一場精彩的打鼓表演。”她還表示，去年在APEC峰會上見面時，李在明說他的夢想是打鼓，“所以我特意為他准備了一個驚喜”，“我們演奏了榮獲金球獎最佳原創歌曲獎的《Golden》以及防彈少年團（BTS）的《Dynamite》”。

一段兩人演奏架子鼓的視頻顯示，高市早苗活力四射地打著鼓，臉上洋溢著燦爛的笑容。李在明在X上坦言：“一開始有點不習慣，但敲得越多，聲音就越和諧。”他寫道：“我們有著共同的目標，即使節奏略有不同，也要保持韻律“，”我們將齊心協力，共同構建面向未來的韓日關系。”

周三（1月14日）上午，兩位領導人參觀了位於奈良的法隆寺。法隆寺是日本最古老的寺廟之一，其建築風格源於朝鮮半島，至今仍保留著一些深受朝鮮半島影響的藝術作品。法隆寺的大寶藏院中供奉著國寶級木雕觀音菩薩立像“百濟觀音”。

韓國國家安全顧問魏成樂（Wi Sung Lac）表示，此次峰會的目的是增進李在明與高市早苗之間的互信。

在有關被征勞工及慰安婦的歷史問題以及獨島（日本稱“竹島”）的主權問題上，韓國對有鷹派色彩的高市抱有警惕。在作為在野黨黨首期間，李在明曾批評韓國與東京保持密切聯系，並在日本二戰期間強征朝鮮半島勞工受害者賠償方案上批評政府做法。不過，在10月底在韓國慶州與高市早苗首次舉行面對面會晤後，李在明已表示，他對這位日本政治家的擔憂已經“消除”。此次會面中，雙方都避開諸如獨島/竹島領土爭端等傳統爭議議題，而是強調改善兩國關系的機遇。

但在中日近期爭端加劇的陰影下，李在明此行也試圖維持在中日之間的平衡。

就在訪問日本前幾天，李在明剛剛對中國進行了為期四天的國事訪問。在北京，他與習近平主席會晤，旨在修復其前任尹錫悅執政時期緊張的雙邊關系。李在明請求習近平利用中國對朝鮮的影響力，推動朝鮮半島無核化進程。習近平則敦促李明博做出“正確的戰略選擇”，並回顧了80年前兩國共同抗擊日本軍國主義的鬥爭。習近平希望促使韓國在台灣問題上站在中國一邊。

高市早苗去年11月7日在日本國會答詢中提及，如果中國針對台灣“動用戰艦，伴隨使用武力的情況”，可能構成日本的“存亡危機事態”。在日本現行的“安全保障法制”下，出現“存亡危機事態”，日本可以判斷行使集體自衛權。

高市早苗的表態引發中國強烈反彈。中國對高市施壓並實施經濟制裁，希望她撤回這一表態。

李在明在這場爭端中保持中立，並於上周三（1月7日）在上海強調，“對韓國而言，與日本的關系和與中國的關系同樣重要。“

12月初，李在明曾主動提出調解中日韓沖突。他表示：“盡量減少沖突，並在調解中發揮作用是可取的。”不過，在訪華期間，李在明並未嘗試進行調解。他在上海解釋說：“目前，我們的回旋余地有限。”他同時表示：“如果時機和形勢合適，我們會尋找可以發揮的作用。”在與高市早苗會晤後舉行的記者會上，李在明強調，中日韓三國“有必要尋找共同點，加強溝通，並推進合作”。

上周，中國對800種可用於軍事和民用目的的商品實施了對日出口管制。與此同時，中國開始暫停向日本發放某些稀土元素的出口許可證。這些懲罰性措施也可能影響韓國產業。韓國產業，尤其是半導體行業的供應鏈，與日本緊密相連。改善經濟安全，特別是稀土元素的獲取，也是奈良會議討論的議題之一。

李在明在日本的最後行程是周三下午在大阪會見韓國僑民。韓日領導人的下次穿梭會晤可能會在李在明的故鄉韓國安東舉行。

