日韓愛遊台！北捷案受關注 外媒罕連日追蹤報導

北捷命案驚動外媒，因為台灣是日南韓民眾，海外旅遊首選地之一，最近發生的砍人案件。（圖／東森新聞）





北捷命案驚動外媒，因為台灣是日南韓民眾，海外旅遊首選地之一，最近發生的砍人案件。不僅登上日本NHK，周日晚間新聞頭條，關注在台日人的安危；南韓媒體更罕見連日報導，也關注傷者有HIV感染者，擔心有二度傷害。

NHK台北支局長松田智樹：「這裡是台北一處百貨，事件發生後的第二天，在今天（12/21）恢復營業。

北捷隨機傷人案登上NHK週日晚間新聞頭條，NHK台北支局長再度來到誠品南西連線，報導周日恢復營運狀況，不少民眾獻花，留下手寫紙條哀悼。

千葉遊客：「真的嚇了一大跳，聽說台灣治安很好不是嗎，當時我們就在附近，時間也差不多，同樣的事也可能發生在我們身上。」

回想自己可能會命喪刀下，日本遊客嚇得倒抽好幾口氣，就連住在台灣的日本人也直呼可怕。

住台灣的日本人：「我幾乎沒聽過台灣發生這種事，如今必須得很小心了。」

NHK主播井上二郎：「台灣有許多來自日本的觀光客更有超過2萬多名日本人居住在此，如今因這起事件人心不安。」

不僅是日本，鄰國南韓除了關注案情，也特別關心這件事。

韓聯社主播：「持刀行凶的嫌犯張文，根據了解在學生時期，沒有出現特別異常的行為。」

南韓JTBC主播：「被害者中有HIV感染者，現在擔心會造成2度傷害。」

從兇嫌相關進展到衛福部發出警示，南韓媒體幾乎全程掌握，這一次更是罕見連日追蹤。

南韓OBS記者：「台北是我們（南韓），很熟悉的觀光地，還沒有我國（韓）公民，傷亡報告。」

台灣向來是日韓旅客重要的海外旅遊地之一，如今卻在首都核心區，發生隨機傷人案，不免引發高度關注。

台灣與日本友好，希望和平能持續下去。

