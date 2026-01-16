日韓投資美國都留一手 郭正亮怒批：全世界就屬台灣最笨！

行政院今（16）日宣布台美貿易談判達成協議，台灣對等關稅調降為15%，半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇，台灣承諾企業自主投資美國2,500億美元，包含台積電，另以信用保證方式提供最高2,500億美元企業授信額度。前立委郭正亮質疑，台灣把最尖端技術拿去美國投資，日本韓國都沒有這樣做，全世界就屬台灣最笨。

行政院副院長鄭麗君。（圖／中天新聞）

行政院今日宣布，台美貿易談判團隊在美東時間15日進行總結會議，達成台灣對等關稅調降為15%的協議。台灣同意以兩類性質不同的資本承諾投資美國，第一類為台灣企業自主投資2,500億美元，包含台積電在2025年承諾的1000億美元投資。第二類為台灣政府以信用保證方式支持金融機構提供最高2,500億美元之企業授信額度。

行政院長卓榮泰。（圖／中天新聞）

郭正亮今日在《新聞大白話》表示，工總肯定是指對等關稅部分，他也同意這點，因為對等關稅降到15%沒有疊加，對傳產是利多。他指出，國民黨立委葛如鈞看法也是事實，韓國投資美國的是造船，三星和SK海力士絕對不會把自己最先端的技術去美國投資。

前立委郭正亮。（資料照／中天新聞）

郭正亮進一步表示，日本更賊，去投資美國的電廠，電廠有固定收益。他質疑，台灣是把最尖端的技術拿去美國投資，全世界有這麼笨的國家嗎？坦白說就屬台灣最笨。郭正亮批評，明明有投審會的規定，政府可以扮黑臉，通通都不管，台積電最尖端技術都去美國投資，日本韓國都沒有這樣做。

