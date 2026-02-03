日韓掃貨族注意！隱眼、OK繃帶超過「這數量」違法 你中招了嗎？

春節連假將至，出國旅遊熱潮持續升溫，許多民眾規劃前往日本、韓國等地旅遊，準備大肆採購當地的熱門眼藥水、止痛藥或隱形眼鏡等戰利品。

然而，台北市政府衛生局提醒，民眾從國外攜帶回台的藥品及醫療器材，僅限「個人自用」且有嚴格的數量限制。若不慎違規，最高可能面臨最高新臺幣200萬元的罰鍰。

出國買藥謹記「三不原則」 限量清單一次看

衛生局呼籲，民眾出國購物應遵循「不超量、不轉售、不代購」的三不原則。根據財政部關務署及衛福部食藥署規定，各類產品入境限量如下：

非處方藥（如眼藥水、止痛藥）： 每種最多12瓶（盒、罐、條、支），合計不得超過36瓶。

中藥材： 每種最多1公斤，合計不得超過12種。

中藥製劑： 每種最多12瓶，合計不得超過36瓶。

隱形眼鏡： 單一度數最多60片，且每人限帶單一品牌、至多2種不同度數。

OK繃： 合計不得超過60個（片）。

衛生局提醒，隱形眼鏡與OK繃帶等醫療器材是民眾最常誤觸法規的品項，尤其隱形眼鏡具視力矯正功能屬於第2等級醫療器材，依法僅限取得許可執照的實體通路販售。

網拍賣家小心！標註「二手、分攤運費」照樣罰

許多民眾以為將多買的商品放到蝦皮、Facebook社團或LINE群組轉手，只要標註「二手」、「代友出售」或「分攤運費」就能規避責任。衛生局強調，只要具備對價關係或陳列販售行為，即構成違法，2025年已有許多民眾因不知情轉售，遭到裁罰或移送檢察機關偵辦。

廣告 廣告

若未具藥商或醫療器材商資格擅自販售販售藥品，依《藥事法》最高可處新臺幣200萬元罰鍰；販售醫療器材，如隱眼， 依《醫療器材管理法》最高可處新臺幣100萬元罰鍰，更嚴重的是，若涉及販售未經我國核准之藥品或醫療器材，更可能觸犯刑責。

出國前先查規範 快樂出遊免吃罰單

為了避免開心出國卻敗興而歸，衛生局建議民眾在出發前，可先至外交部領事事務局網站查詢各國藥品攜帶規定。

同時，也可上食藥署網站，了解藥品及醫療器材輸入及申請個人自用的相關資訊，確保事前準備齊全，安心歡度春節假期。