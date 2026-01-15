日韓政府要出手了？ 指日圓、韓元匯價「不符經濟基本面」

韓元與美元示意照。路透社



日本與南韓的財務官員，週四（15日）不約而同都再度強調，目前日韓兩國貨幣的貶值況偏離經濟基本面，令人聯想兩國財政部門是否準備再入場干預匯市。不過，南韓最主要的市場工具、退撫基金駁斥入場干預的傳聞。

負責日圓事務的日本財務省官員三村淳週四表示，「不排除採取任何手段，將採取適當應對」，暗示了進行匯率干預的可能性，對市場發出了強烈警告。

三村淳說： 「關於上週後半以來當前的匯率走勢，我們觀察到了劇烈的波動，對此感到極度憂慮。對於過度的波動，我們不排除任何手段，我重複一遍，我們不排除任何手段，希望能採取適當的應對措施。」

日圓匯率近來急速下跌，一度觸及1美元兌159日圓水準，是時隔約一年半以來的低點。針對此番走勢，三村淳評論說：「這種波動是否有經濟基本面支持？在我看來並非如此。」以此暗示了外匯干預的可能性。

韓聯社報導，南韓財政部次長週四表示，外匯穩定是與美國經濟合作的重要因素，因為匯率不穩可能會阻礙南韓承諾對美投資3500億美元的進度。

美國財政部長貝森特週三也說，他已和南韓企劃財政部長官具潤哲（Koo Yun-cheol）討論了近期韓元貶值的問題，並補充指出，目前的匯率水準與南韓的經濟基本面並不相符。

週四稍早，南韓央行決定維持基準利率在2.5%不變，並且示意當前的貨幣寬鬆循環已經結束，接下來將著重強調財政穩定。

但是此番「鷹派」發言未能阻止韓元的跌勢，韓元對美元匯價週四重跌0.6%，跌至1472.6韓元兌1美元水準，大幅抹消了貝森特週三談話所造成的韓元單日上漲。

南韓保健福利部旗下管理退撫基金的國民年金公團（NPS），週四稍早被媒體報導說將考慮資產配置，下場撐持韓元。但國民年金公團週四下午聲明說，目前「並未在檢討」外匯避險與國內股票投資的比例。

由於美元外匯存底有限，南韓若要實現對美國大幅投資的貿易協定，有可能嚴重衝擊韓元匯價，甚至引發金融危機。美元在2025年是最為弱勢的主要貨幣，結果韓元還對美元貶值，今年以來對美元已大貶逾2%，早已拉響了警報聲。

