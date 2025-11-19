日韓新世代男團NEXZ宣布台灣開唱 中國粉絲竟暴怒飆罵「去死」

記者王芷姍／台北報導

新生代七人男子團體NEXZ將在明年1月3日於台大體育館舉行演唱會。（圖／翻攝自X @NEXZ_official）

由日本索尼音樂娛樂和韓國JYP娛樂聯手打造的新生代七人男子團體NEXZ，昨（18）日在X上發布消息，宣布將在明年1月3日來台，於台大體育館舉行海外演唱會。貼文一出立刻引起台灣粉絲的歡呼，期待與偶像在台北的首次見面，不料，卻引來部分大陸粉絲忿忿不平，更留言「去死、有病」等不雅字眼，還揚言「脫粉」，引起爭議。

根據規定，大陸居民需申請「大陸居民往來台灣通行證」及「入台證」才能來台；加上中國對韓國娛樂產業的管制，使得許多大陸Kpop粉絲通常選擇前往澳門或香港參加演唱會或見面會。然而，當NEXZ在社群平台宣布即將來台開唱後，不少無法來台的大陸粉絲大感不滿，竟紛紛留言抱怨「你能去死嗎？大陸粉絲去不了啊....港澳吧來」、「你知不知道我們中國大陸的妹子根本去不了台北」、「那以後是不是不需要大陸妹子給你們花錢了」。

對於大陸粉絲激烈的反應，有網友表示「天啊在這罵去死的是什麼沒禮貌的太妹嗎?」、「笑死連看推特都要翻牆的別鬼叫了行不」、「中國人不能來台北是NEXZ還是JYPE的問題嗎？」、「某些人真的很可憐，去不了就罵別人去死，難怪他們不去你們那裡」、「是多沒文化？小學沒畢業吧。」，也有網友無視偏激言論，蓄勢待發期待搶票環節，開心直呼「福利超好的！希望我能買到票」、「希望搶得到」。

