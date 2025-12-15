日韓明星陪跨年！台南卡司曝光 STAYC、ALL(H)OURS、鈴木愛理等16組輪番上陣
台南市政府今天（12／15）公布跨年晚會第2波卡司，除了台灣明星、天團參與外，還邀請韓國、日本、香港的藝人將登台演出，其中被韓媒譽為「全員VOCAL、全員CENTER、全員VISUAL」的「全能型偶像」新生代女團STAYC，也首度來台跨年演出，另外日本甜美女星鈴木愛理也受邀登台，卡司讓粉絲直呼太有心！
「讓大家久等了！」台南市長黃偉哲微笑著說抱歉，「2026台南好young」耶誕跨年卡司不是不說，實在是在等，等人、等時間、等最好的安排，今天終於可以正式對外全部公布。
「台南好 YOUNG 跨年晚會」卡司名單也全數曝光，STAYC、鈴木愛理、八三夭、理想混蛋、9m88、魏浚笙、ALL(H)OURS、麋先生 MIXER、李竺芯、炎亞綸、派偉俊Patrick Brasca、FEniX、康康、JADE、F.F.O、Angie安吉共16組藝人將齊聚台南。
韓國團體包括STAYC、ALL(H)OURS，STAYC是High Up娛樂於2020年推出的六人女團，以「Teen Fresh」清新概念走紅，成員實力均衡，歌曲〈ASAP〉、〈STEREOTYPE〉、〈RUN2U〉等廣受喜愛，憑亮眼外型與穩定舞台表現，人氣持續攀升。ALL(H)OURS是韓國新生代男子團體，強烈舞台能量與整齊刀群舞為特色，成員在饒舌、唱功與表演上各具實力，出道後憑鮮明風格與舞台魅力逐漸累積高人氣。
鈴木愛理是日本歌手、演員，曾為女子團體℃-ute核心成員，畢業後持續以個人身分活躍於樂壇與戲劇圈，外型甜美的她同時唱功也非常穩定，時尚感十足，深受年輕族群喜愛。近年更因主持戀愛心機話題節目《戀愛心機又怎樣？》主持風格犀利又可愛掀起網路熱議。
黃偉哲進一步指出，卡司集結多組知名的藝人、團體，個個都是實力派的唱將，不僅得過許多國內外獎項，同時也在社群媒體上有動輒上億、千萬的點閱率，如此含金量極高的陣容，展現台南規畫多元、廣域、全月份的活動，打造全市性節慶氛圍的夢想；同時，也希望藉由多國高人氣卡司的表演，持續帶動外縣市粉絲來台南追星、旅遊，創造最大的經濟效益。
