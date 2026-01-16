日韓有投資美國尖端科技？ 郭正亮：台灣最笨

行政院16日宣布，台灣對等關稅調降為15％，台灣承諾企業自主投資美國2,500億美元，包含台積電；另外以信用保證方式提供最高2,500億美元之企業授信額度。對此，前立委郭正亮質疑，台灣是把最尖端的技術拿去美國投資，有這麼笨的國家嗎？日本韓國都沒有這樣做，全世界就屬台灣最笨！

行政院16日宣布，台美貿易談判團隊在美東時間15日進行總結會議，達成台灣對等關稅調降為15％，半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇。

台灣同意以兩類性質不同的資本承諾投資美國，第一類為台灣企業自主投資2,500億美元，包含台積電在2025年承諾的1000億美元投資。第二類為台灣政府以信用保證方式支持金融機構提供最高2,500億美元之企業授信額度。

對此，前立委郭正亮16日在《新聞大白話》表示，工總肯定是指對等關稅部分，「這我也同意」，因為對等關稅降到15％沒有疊加，對傳產是利多。

郭正亮指出，國民黨立委葛如鈞看法也是事實，韓國投資美國的是造船，三星和SK海力士絕對不會把自己最先端的技術去美國投資。日本更賊，去投資美國的電廠，電廠有固定收益。

郭正亮質疑，台灣是把最尖端的技術拿去美國投資，全世界有這麼笨的國家嗎？坦白說就屬台灣最笨！明明有投審會的規定，政府可以扮黑臉，通通都不管，台積電最尖端技術都去美國投資，日本韓國都沒有這樣做。

