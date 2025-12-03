日韓流感大流行 台中公費疫苗僅剩4.6萬劑

日、韓流感疫情明顯加重，全球多地流感活動度也同步走高，中市目前僅剩4萬6000餘劑，衛生局呼籲盡早接種疫苗。(記者蔡淑媛攝)

〔記者蔡淑媛／台中報導〕年末聚會、旅遊活動頻繁，加上冷氣團接連南下，流感疫情持續升溫！台中市衛生局統計，市府今(2025)年共採購82萬5685劑公費流感疫苗，目前已接種77萬9352劑，使用率達94.4%，目前僅剩4萬6000餘劑，提醒日、韓流感疫情明顯加重，全球多地流感活動度也同步走高，呼籲盡早接種疫苗。

全國上週(11/23–11/29)類流感門急診就診達8萬7162人次，台中市則有1萬3237人次，與前一週相當，但隨著天氣變冷，疫情將持續上升，上週全台也新增9名流感重症死亡個案，包括1名年僅5歲的女童，為本流感季年紀最小的死亡病例，確診A型流感，併發急性壞死性腦病變；還有2名40歲、60多歲慢性病男性，本季皆未施打流感疫苗。

衛生局長曾梓展表示，目前國內社區主要流行的呼吸道病原體為流感A型H3N2，鄰近國家如日本、韓國及中國的流感疫情也同步升高，加上年底活動頻繁，更需提高警覺。

曾梓展指出，流感疫苗是預防流感最有效方式之一，也提醒罹患流感若出現呼吸困難、呼吸急促、發紺、血痰、胸痛、意識改變或低血壓等危險徵兆，應立即就醫。

曾梓展說，疫苗接種後約需兩週才能產生足夠保護力，近期氣溫變化大，尤其建議長者、幼兒及慢性病患等高風險族群，在參與聚會或出國旅遊前務必完成接種。市民朋友若需前往醫療照護機構、搭乘大眾運輸工具或進入人潮聚集場所，也應自主佩戴口罩、勤洗手並遵守咳嗽禮節；若身體不適，請在家充分休息不上班、不上課，以維護自身健康，也減少病毒擴散風險。

