日韓流感大爆發！H3N2變異株K分支更毒？遊日韓必看防疫攻略

近期若有計畫前往日本或韓國旅遊的民眾請注意，當地流感疫情正在快速升溫。專家分析指出，這波疫情爆發與多數民眾對於今年主要流行的A型H3N2變異株K分支缺乏免疫力有關。

疾管署示警，日韓兩國目前的疫情走勢皆高於往年同期，建議民眾出遊前務必做好防護措施，最好先接種流感疫苗以求自保。

日韓疫情創近年新高，提早進入高峰期

疾管署疫情中心主任郭宏偉指出，日本流感就診人次快速上升，已高於近4年同期，且相較往年提早一個月進入高峰，其中以宮城、福島及岩手縣的病例數特別高。

韓國的情況同樣嚴峻，流感疫情高於近6年同期，近期類流感門診就診率達到千分之70.9，也比去年提早兩個月進入高峰。

這兩國目前主要的流行病毒型別，與台灣及國際趨勢一致，皆為H3N2的K分支。郭宏偉建議，民眾若有出國旅遊計畫，除了提前施打疫苗外，抵達當地後也應落實戴口罩、勤洗手等個人衛生習慣，並隨時留意呼吸道禮節，降低感染風險。

台灣累計53死，重症多為長者與慢性病患

回看國內疫情，依據疾管署監測資料，第48周類流感門急診就診約8萬7千多人次，與前一周持平。但近7日仍新增24例流感併發重症，其中20例為H3N2；另新增9例死亡個案。本流感季累計至今已達349例重症及53例死亡，社區呼吸道病原體仍以A型H3N2為大宗。

統計數據顯示，重症病例中有高達6成4為65歲以上長者，8成3具有慢性病史，且值得注意的是，這些重症患者中有93%未接種本季流感疫苗。郭宏偉提醒，全球流感活動度上升，歐亞非部分國家陽性率甚至超過3成，高風險族群應特別提高警覺。

K分支7月已現蹤台灣，疫情持平並未特別高

針對日韓肆虐的K分支變異株，疾管署副署長林明誠說明，國內早在7月就已驗出此病毒株，近期佔比雖然一路攀升，但台灣整體流感疫情在9月底達到高點後，已連續8周呈現下降趨勢，目前處於持平狀態，經評估K分支目前對國內疫情尚未造成重大衝擊。

為了因應冬季流感需求，國內公費流感疫苗目前剩餘約32萬劑。疾管署已緊急啟動增購計畫，預計購買15萬劑，目前已決標13.1萬劑，廠牌包含賽諾菲5千劑，其餘為東洋，預計12月中旬到貨，後續也將持續徵詢廠商意願，補足剩餘的1萬9千劑缺口。

◎ 圖片來源／丁彥伶攝

◎ 諮詢專家／林明誠副署長．郭宏偉主任

