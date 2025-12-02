日韓流感狂飆！ 疾管署急增購15萬劑疫苗 籲國人出國前快打（示意圖:shutterstock/達志）

日韓流感狂飆，疾管署指出，日本國內定點門診平均病例數已破50例，創近4年新高，韓國近幾周疫情也快速上升，高於近6年同期，年關將至，籲國人出國旅遊前接種疫苗，建立保護力。國內公費流感疫苗目前剩餘約32萬劑，疾管署日前緊急增購15萬劑，目前已決標13.1萬劑、後續1.9萬劑會再補上。

疾管署疫情中心主任郭宏偉說明，國內上周流感門急診就診計8萬7162人次，與前一周相當。社區流感病毒以A型H3N2為多，其次為B型及A型H1N1，本流感季累計349例重症、53例死亡，以65歲以上長者及慢性病史者為多，93％未接種本季流感疫苗。

疾管署今舉行例行記者會，國內流感疫情預估在12月中旬明顯上升，農曆春節前後達到高峰。（李念庭攝）

國際流感疫情部分，皆以H3N2為主，郭宏偉指出，日本近期就診人次快速上升，11月17至23日定點門診平均病例數為51.12例，高於近4年同期，較往年提前1個月達高峰；韓國近幾周疫情也快速上升，高於近6年同期，較往年提早2個月進入高峰。

郭宏偉說，12月迎接聖誕假期、元旦假期，許多國人將出國旅遊，日韓疫情快速上升，流行病毒株同樣也是H3N2變異株「K分支」，呼籲民眾出國前，先接種疫苗，在當地也要注意呼吸道禮節、戴口罩，加強自身保護力。

疾管署統計，截至12月1日，公費流感疫苗已接種約630萬劑，年末聚會活動多，可能增加疾病傳播風險，疫苗接種約需2周才能獲得足夠保護力，提醒符合資格民眾儘速接種。

疾管署副署長林明誠表示，目前公費疫苗剩餘約32萬劑，銜接疾管署增購的15萬劑疫苗，預估調貨上供貨沒問題。增購疫苗中，目前已決標13.1萬劑，廠牌包括賽諾菲5千劑、其餘皆為東洋，後續會循程序徵詢各廠商意願，再買1.9萬劑補齊。

至於今年主要流行病毒株H3N2變異株「K分支」對國內疫情威脅如何？林明誠說明，國內7月就驗出此病毒株，近幾月占比一路攀升，不過國內疫情在9月底達高點，已連續8周下降，因此K分支對國內疫情並未造成重大影響。

