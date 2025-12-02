日韓流感狂飆！K分支「燒進台灣」疾管署曝「疫情影響」急購15萬劑疫苗

記者簡浩正／台北報導

日、韓流感疫情皆升溫。圖為日本流感流行狀況。（圖／翻攝自日本自助旅遊中毒者粉專）

日韓流感疫情皆升溫！近期日本流感疫情爆發，專家分析，與多數民眾對今年主要流行病毒株A型H3N2變異株「K分支」缺乏免疫力有關。對此，疾管署今（2）日表示，日本流感疫情就診人次「快速上升」，高於近四年同期，韓國疫情則高於近六年同期；日、韓跟台灣一樣，目前主要流行型別為H3N2的K分支，也符合國際流行的趨勢，建議民眾若有出遊計畫，最好先打流感疫苗。

疾管署疫情中心主任郭宏偉表示，依據疾管署監測資料顯示，第48週(11/23-11/29)類流感門急診就診計87,162人次，與前一週相當；另近7日新增24例流感併發重症病例(3例H1N1、20例H3N2、1例A未分型)及9例死亡(3例H1N1、6例H3N2)。依實驗室監測資料顯示，目前社區中流行之呼吸道病原體以流感病毒為主，其中以A型H3N2為多，其次為B型及A型H1N1。本(2025-2026)流感季累計349例重症病例(107例H1N1、235例H3N2、3例A未分型、4例B型)及53例死亡(19例H1N1、33例H3N2、1例B型)，其中重症病例以65歲以上長者(占64%)及具慢性病史者(占83%)為多，93%未接種本季流感疫苗。

他說，流感全球流感活動度上升， 主要流行型別為A(H3N2) ，鄰近國家日本、韓國及中國疫情呈上升趨勢；西南/東歐、北非、中美洲及加勒比地區近期活動度及陽性率亦皆上升，歐、亞、非洲之部分國家流感陽性率超過30%。

郭宏偉表示，國內流感雖降溫，但日、韓國家卻升溫中。（圖／記者簡浩正攝影）

媒體詢問，日、韓疫情升溫，K分支是否影響台灣疫情？郭宏偉表示，日、韓流感疫情的確都在燒，就疾管署掌握，日本流感疫情就診人次快速上升、高於近四年同期，且當地相較往年提前一個月進入高峰，病例數以宮城、福島及岩手縣為高；韓國部分，近幾週流感也呈現快速上升、高於近六年同期，近期類流感門診就診率為70.9%，同樣較去年提前2個月進入高峰。

他說，日、韓跟台灣一樣，目前主要流行型別為H3N2的K分支，也符合國際流行的趨勢，建議民眾出遊前最好打流感疫苗，到了當地則要戴口罩、勤洗手，留心呼吸道禮節。

疾管署副署長林明誠說，K分支目前對國內疫情並未造成重大影響。（圖／記者簡浩正攝影）

疾管署副署長林明誠則表示，國內7月就驗出此病毒株，近幾月占比一路攀升，不過國內疫情在9月底達高點，已連續8週下降、目前持平，因此評估K分支對國內疫情並未造成重大影響。另，國內公費流感疫苗目前剩約32萬劑，疾管署緊急增購15萬劑，目前已決標13.1萬劑，廠牌包括賽諾菲5000劑、其餘皆為東洋，預計12月中旬到貨；後續會循程序徵詢各廠商意願，再買1.9萬劑補上。

