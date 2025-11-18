日韓流感疫情上升！台上週增42重症、10例死亡

日本流感疫病例暴增，更是16年首度於11月發布「流行警報」，因此影響台灣也越來越多人施打疫苗，並關心流感狀況。根據疾管署公布最新資料，公費流感疫苗接種數約583.3萬人次，而近7日新增42例流感重症患者，以及4例死亡。

據疾管署資料顯示，第46週（11/9-11/15）類流感門急診就診計93,247人次，較前一週下降9.1%；另近7日新增42例流感併發重症病例（10例H1N1、30例H3N2、2例A未分型）及10例死亡（4例H1N1、6例H3N2），其中重症病例以65歲以上長者（占64%）及具慢性病史者（占82%）為多。

疾管署指出，目前社區中流行之呼吸道病原體以流感病毒為主，其中以A型H3N2為多，其次為A型H1N1及B型。全球流感病毒陽性率於近期處低點穩定，流行型別以A型為多，鄰近國家如日本、韓國疫情呈上升趨勢，中國近期活動度及陽性率皆上升，東亞／東南亞主要流行型別為A（H3N2）；北歐、中美洲及加勒比地區近期活動度及陽性率亦皆上升，主要流行型別為A（H1N1）及A（H3N2）。

疾管署提醒，近期氣溫變化明顯，請民眾務必防範呼吸道傳染病，並持續留意流感及新冠併發重症發生風險，若出現呼吸困難、呼吸急促、發紺、血痰、胸痛、意識改變、低血壓等危險徵兆，應儘速就醫以及時獲得治療，並呼籲長者、幼兒及慢性病患等高風險族群應儘速完成流感及新冠疫苗接種，獲得保護力，降低感染後發生重症和死亡之風險。

