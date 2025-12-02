日韓流感疫情上升！年末增傳播風險 疾管署籲提前接種疫苗

日韓流感疫情持續升溫，全球多國陽性率也呈現上升，國內上週就診數則為持平狀態。疾管署今（2）日提醒，因年末聚會活動多，可能增加疾病傳播風險，疫苗接種約需2週才能獲得足夠保護力，提醒符合接種資格民眾儘速接種。

疾管署統計，截至12月1日，公費流感疫苗接種數約630萬人次。第48週（11/23至11/29）類流感門急診就診計87162人次，與前一週相當，另近7日新增24例流感併發重症病例（3例H1N1、20例H3N2、1例A未分型）及9例死亡（3例H1N1、6例H3N2）。

疾管署指出，依實驗室監測資料顯示，目前社區中流行之呼吸道病原體以流感病毒為主，其中以A型H3N2為多，其次為B型及A型H1N1。本流感季累計349例重症病例及53例死亡，其中重症病例以65歲以上長者（占64%）及具慢性病史者（占83%）為多，93%未接種本季流感疫苗。

疾管署表示，全球流感活動度上升，鄰近國家日本、韓國及中國疫情呈上升趨勢；西南/東歐、北非、中美洲及加勒比地區近期活動度及陽性率亦皆上升，歐、亞、非洲之部分國家流感陽性率超過30%。

疾管署提醒，近期天氣變化大，請民眾務必防範呼吸道傳染病，並持續留意併發重症發生風險，呼籲長者、幼兒及慢性病患等高風險族群應儘速完成疫苗接種，獲得保護力。

