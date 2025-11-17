日韓流感高峰期「落地後48小時最危險」 出國如何避免流感重症

【李家穎／綜合報導】日韓都進入流感高峰期，不少人到當地旅遊都紛紛中標，近日胸腔暨重症專科醫師黃軒記提醒，在海外染上流感時，旅客往往因語言、醫療制度不熟悉而更難及時就醫，尤其是長者、幼童、孕婦及慢性病族群，更可能因延誤處置而提高重症風險。他強調，若抵達當地的前兩天就出現不適，切勿硬撐行程，應立刻就醫，因為海外被流感重擊，比你想的可怕，語言不通加上醫療不熟是最糟糕組合。

黃軒於臉書粉專指出，為何出國比較容易生病，因長途飛機、壓力荷爾蒙上升，會削弱黏膜免疫反應，進而增加病毒感染的風險。旅行中，坐飛機、在機場裏面、在飯店內，一直在吹空調系統，長期長期處在室內密閉循環的低濕度的空氣。濕度過低會讓鼻腔黏膜乾燥、病毒更容易進入。低濕度環境會削弱鼻黏膜的物理屏障，降低黏液黏稠度及纖毛清除能力，並抑制先天免疫反應，使病毒更容易穿透黏膜進入宿主細胞。低濕度是呼吸道病毒季節性流行的重要環境因子，特別是在「冬季或長途飛行」等密閉空間，應積極調控室內濕度以降低感染風險。

他也表示9成在國外住院的流感患者，出發前就已有輕微症狀，忽略不適後才在旅途中惡化。除了高齡者、5歲以下幼童、孕婦與慢性病患外，還有免疫力弱者、睡眠不足、長期承受壓力、常飲酒的人，也都是高風險族群。

他呼籲出國前至少2週前打一劑流感疫苗，降低40％到60％的感染風險，病程較短、重症與住院率大幅下降，長途飛行記得「保濕鼻腔」，飛機上的濕度常低於 20％，比沙漠（25％左右）還乾。乾燥鼻腔會讓黏膜防禦力下降，讓病毒更容易黏上你。

可以用生理食鹽水噴鼻，每2–3小時補一次水分，讓黏膜保持「濕潤」，多喝水不是口渴才喝，是持續補。不要喝酒因為酒精會讓黏膜更乾，更脆弱。也要隨身攜帶「抗流感的急救包」口罩與酒精，記得有狀況就要趕快就醫，流感不是最可怕的，可怕的是你人在國外，醫療不熟、語言不通、身體又虛弱，那才是真正的重症風險。

在飛機上是最容易感染的，醫師呼籲要多補充水份。翻攝自pixabay

