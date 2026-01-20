日韓流感、美國麻疹都在燒！疾管署籲：出發前先打疫苗

疾病管制署今日表示，寒假已至，出國旅遊機會增加，提醒民眾於出國前可先瞭解當地疫情，並於2至4週前先至旅遊醫學合約醫院尋求專業旅遊醫療諮詢，並於旅遊途中落實個人良好衛生習慣。

疾管署說明，近期流感全球活動度高，鄰近國家包括日本、韓國及香港近期呈下降或波動趨勢，惟仍處相對高點，而西亞、南亞、東南亞、歐洲、北非、美洲及加勒比海地區等地持續流行。全球新冠病毒陽性率略升，日本、香港、菲律賓及美國等地疫情皆上升。另全球麻疹疫情持續，近2個月美國、加拿大、越南、印尼、澳洲、紐西蘭及以色列等國持續通報麻疹疫情。

廣告 廣告

疾管署提醒，民眾如規劃前往上述國家地區，可先評估接種相關疫苗，並落實手部衛生及咳嗽禮節，出入人多空氣不流通場所可佩戴口罩，減少感染呼吸道疾病機會。

全球新冠病毒陽性率略升，日本、香港、菲律賓及美國等地疫情皆上升。（圖／疾管署）

疾管署指出，蟲媒傳染病部分，美洲地區登革熱及屈公病疫情持續，亞洲鄰近國家如柬埔寨、孟加拉、印度、泰國、斯里蘭卡、尼泊爾、印尼、馬來西亞、寮國、新加坡、越南及中國等則持續有登革熱病例發生，呼籲民眾在當地落實穿著淺色長袖衣物、使用政府核可防蟲藥劑並選擇有紗窗、門之旅宿等防蚊措施。

疾管署表示，瘧疾於當前仍是全球重要公共衛生問題，除非洲外，亞洲之印度及印尼等國亦持續報告病例，民眾如規劃前往疫情發生地區，務必提前至少一個月至旅遊醫學門診諮詢評估用藥之需要，並依醫囑完整服藥。

疾管署呼籲，旅遊品嚐當地美食時，務必留意飲食衛生，儘量選擇有信譽且環境清潔之餐飲商家，用餐前以肥皂正確洗手，並避免生食生飲，減少感染霍亂、急性病毒性A型肝炎、諾羅病毒等食媒傳染病及腸病毒的機會，同時應避免帶未完整接種疫苗之幼童前往小兒麻痺症流行地區。

近期國際重要傳染病 。（圖／疾管署）

疾管署提醒，旅途期間如有任何不明原因發燒或身體不適情形，或入境時如有嘔吐、腹瀉、腹痛、發燒、出疹、黃疸、週期性發冷發熱、淋巴腺腫脹、骨頭關節酸痛等症狀，請告知機場檢疫人員。入境體溫測量如有發燒現象者，請依檢疫人員指示配合必要檢疫防疫措施。

回國後21日內有上述症狀，也請儘速就醫，並告知醫師旅遊史及接觸史。由於某些傳染病潛伏期達6個月以上，診斷時易忽略疾病與旅遊之關聯性，如有傳染病相關症狀出現，仍需告知醫師近期之旅遊史及接觸史，協助醫師診斷。國際疫情重要資訊可至疾管署全球資訊網國際旅遊與健康專區查詢。

延伸閱讀

4保健品+咖啡恐白吃 吸收率最多降54%

日本熊本阿蘇觀光直升機失聯 2名台灣乘客、1名機師生死未卜

台灣模式非供應鏈外移！鄭麗君曝台積電未來投資布局