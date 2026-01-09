日韓穿梭外交加速推進！應高市早苗邀請 李在明13日將訪奈良

南韓政府9日宣布，應日本首相高市早苗邀請，南韓總統李在明將於13日至14日訪問日本奈良縣，進行為期兩天一夜的訪問行程。奈良縣是高市早苗的故鄉，李在明去年10月底在慶州舉行的亞太經濟合作會議（APEC）峰會期間，曾向高市早苗表示希望依循穿梭外交精神訪問日本，並希望能前往奈良縣。

日本首相高市早苗與南韓總統李在明。 （資料照／《美聯社》）

《韓聯社》9日報導，李在明預計13日下午抵達奈良縣後，將與高市早苗舉行單獨會談、擴大會談及聯合記者會，隨後進行晚宴。這是兩國領導人時隔兩個半月再度會面，也是李在明就任以來第五次與日本首相舉行會談，韓日穿梭外交正逐步走上正軌。

廣告 廣告

南韓政府表示，會談將討論區域及國際議題，並就經濟、社會、文化等與民生直接相關的多元領域強化合作方案。南韓國家安保室長魏聖洛指出，期待透過穿梭外交強化兩國領袖情誼與信任，並擴大人工智慧等未來產業領域的合作。

在中日矛盾升溫背景下，李在明以國家利益為核心的實用外交路線面臨考驗。針對大陸對日本實施稀土等出口管制措施是否會納入討論，魏聖洛回應「有這種可能性，出口管制對南韓而言也並非無關，是可能相互影響的問題」。李在明7日在大陸上海舉行韓媒記者座談會時，就是否有意調解中日矛盾表示，待時機和條件成熟時將尋求在力所能及的範圍發揮作用，但坦言目前南韓可發揮的空間十分有限。

南韓總統李在明將於13日至14日訪問日本奈良縣。 （示意圖／photoAC）

在歷史問題方面，魏聖洛表示，希望透過此次會談在長生炭礦等歷史問題上，為韓日兩國從人道層面進行合作創造契機。長生炭礦位於日本山口縣宇部市，1942年2月3日因坑道漏水發生淹沒事故，造成包括136名朝鮮人在內共183人死亡。目前兩國政府正在實務層面溝通，推動朝鮮人遺骸挖掘與DNA鑑定工作。

不過高市早苗上月仍公開主張「竹島」（日本對獨島的叫法）是日本固有領土，雙方在歷史和領土問題上的分歧依舊明顯。青瓦台發言人姜有楨表示，此訪將重點討論振興地方經濟、加強地方政府交流等議題，儘量迴避敏感議題。

此外，南韓加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）議題預料也將成為會談焦點。魏聖洛表示，CPTPP加入問題在先前韓日會談中已有討論，南韓也有推動加入的立場，此次可望繼續深入討論。CPTPP目前成員國包括日本、加拿大、澳洲、紐西蘭、墨西哥、智利、馬來西亞、越南、新加坡、英國等12國。

14日李在明將與高市早苗共同參訪文化遺產法隆寺等友好活動，並出席僑民座談會後返國。

延伸閱讀

關稅、AI雙夾擊！美就業增長放緩 勞動市場陷「不雇不裁」困局

台積電全年營收達3.8兆！史上最高 外界關注15日法說會

黃仁勳才喊H200需求強勁！傳北京要求陸企「暫停下單」