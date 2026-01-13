日韓重啟「穿梭外交」 李在明今訪日會晤高市早苗

韓國總統李在明（左）將前往日本展開訪問，和日本首相高市早苗（右）會面。（翻攝自臉書@이재명、首相官邸）

韓國總統李在明在上週出訪北京會晤習近平後，今（13日）轉往日本奈良，與日本首相高市早苗舉行首腦會談。這是兩國重啟「穿梭外交」的重要里程碑，青瓦台表示，此次將鎖定經濟安保與未來產業合作，試圖在中日緊張局勢中，為韓國尋求戰略平衡。

雙首腦重啟「穿梭外交」：AI與未來產業成焦點

根據《韓聯社》報導，韓國國家安保室長魏聖洛在事前簡報中明確表示，此次會談除了鞏固雙邊領導人的私人友誼與信賴，核心議題將鎖定在人工智慧（AI）等未來產業的技術與發展合作。

因應中國出口禁令：韓日恐面臨「稀土戰」威脅

隨著日中衝突升溫，中國近期傳出將對日本實施稀土出口管制。針對外界詢問此議題是否進入議程，魏聖洛坦言「極具可能性」。「出口管制不僅涉及日方，韓國也無法置身事外」，魏聖洛指出，全球供應鏈連動性極高，兩國有必要針對經濟安保威脅進行深度溝通。

歷史傷痕的救贖：山口縣「長生煤礦」人道合作

除了經濟與科技，長期卡在韓日之間的「歷史問題」亦有新動向。魏聖洛提到，雙方有意藉此機會，針對「長生煤礦（Josei Mine）」淹水事故等過去史遺留問題，展開人道主義範疇的合作。在二戰期間長生煤礦礦區曾強徵大量朝鮮勞工，後發生嚴重淹水事故導致多人喪生。此舉被視為日方與韓方在史觀分歧中，試圖以人道立場先行、尋求破冰的具體象徵。

軟性外交：探訪法隆寺深化文化連結

在完成正式政經議程後，李在明將於14日與高市早苗共同前往文化古蹟法隆寺參訪。這場由兩國首腦同框的文化行程，行程最後，李在明將出席在地同胞座談會，並於結束後返回首爾。

