日韓關係回暖！ 高市與李在明雙雙釋善意 強化兩國合作

日本首相高市早苗與南韓總統李在明30日晚間舉行首次首腦會談，兩人氣氛融洽。不僅過去保守派立場鮮明的高市姿態柔軟，表示她會用韓國美妝也常看韓劇，而一向抨擊日本出名的李在明也對高市遞出橄欖枝，顯見日韓關係有回暖跡象。

日本首相高市早苗與南韓總統李在明30日在慶州舉行首腦會談。（圖／達志影像美聯社）

日本首相高市早苗與南韓總統李在明於30日晚間舉行首次首腦會談，雙方展現出前所未有的友好氣氛。這場會談顯示了兩國關係明顯回暖的跡象，特別引人注目的是，過去以保守立場著稱的高市早苗表現出柔軟姿態，坦言自己喜愛韓國文化產品，而曾以強硬對日態度聞名的李在明也伸出友誼之手。兩位領導人在會面中相視而笑，共同表達了促進兩國關係穩定發展的願望。

這場首腦會談氣氛融洽，兩位新任領導人在握手時甚至笑容滿面。高市早苗在會談中表示，她深信以面向未來的思維穩定發展日韓關係，對兩國都有益處。李在明對此表示完全認同，他強調高市所說的話與他平常掛在嘴上的想法完全相同。

值得注意的是，高市早苗一直以來保守派立場鮮明，過去幾乎每年春秋兩季以及第二次世界大戰的「終戰紀念日」都會親自前往靖國神社參拜。然而今年出於「外交考量」，她首次缺席了這一活動。高市在會談中主動緩和氛圍，表示她了解外界可能有一些擔憂，但她其實非常喜歡韓國海苔，也使用韓國化妝品，還會收看韓劇。事實上，高市在上星期就任首相的記者會上，就已經對日韓關係的回暖發出訊號。

南韓民眾對此反應積極，認為高市早苗給人友善、姿態柔軟的印象，既然她主動釋出善意，應該嘗試交流。在韓國的日本人也表示，日韓關係變好對兩個國家來說都是很重要的。李在明過去同樣以對日本態度強硬出名，但在就任總統後開始明確釋出善意。他不僅致力於重塑與日本的關係，更強調美日韓三國結盟的重要性。這種政治姿態的轉變減少了因政治或歷史帶來的摩擦，有助於東北亞局勢穩定。

